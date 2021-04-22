На мені просто заробляли гроші: Ані Лорак зізналася, як засумнівалася в почуттях колишнього коханого Фальоси

Співачка Ані Лорак розповіла про свої перші серйозні стосунки і чому вона розійшлася з Юрієм Фальосою

Ані Лорак не часто говорить про своє особисте життя. Але вона зробила виключення і цього разу розповіла про цивільний шлюб з першим її продюсером Юрієм Фальосою . Артистка зізналася, чому розпався їх союз.

В програмі "Доля людини" співачка поділилася спогадами, що продюсер піклувався про неї і змусив повірити в свої сили. Вони підписали контракт на десять років, згідно з яким вона не могла виходити заміж і народжувати дітей до 25 років. Тоді співачка мріяла тільки про кар'єру.

Ані Лорак і Юрій Фальоса Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/falyosayuriy

Спочатку їхні стосунки носили тільки робочий характер, але через час переросли в любовні.

"Ця людина заповнив усі щілинки моєї душі. Він став справжнім чоловіком. Причому він був одружений, але там уже не було сім'ї. Він боявся мене втратити. Огородит мене навіть від моїх друзів, що мені не дуже подобалося", – розповіла співачка.

Артистка зізналася, що почала сумніватися в почуттях Фальоси після випадку, коли їй довелося виступати з ангіною.

"У мене просто не було сил. Він заявив, що я артистка і мені треба зібратися. І я подумала, чи любив він мене як людини. Або тільки як артистку. Я була просто об'єктом заробляння грошей", – розповіла Лорак.

Раніше Юрій Фальоса розповів про можливі концерти Ані Лорак в Україні.

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