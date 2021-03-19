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Шанувальники звернулися до Ані Лорак з несподіваною пропозицією

Сьогодні, 16:42

Шанувальники розповіли співачці, про що мріють

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно вперше з'явилася на публіці з колишнім чоловіком , регулярно в Instagram розповідає шанувальникам про своє життя і ділиться порадами. Цього разу артистка вирішила поговорити про книжки і дізнатися, яку літературу обирають її підписники.

Співачка в новому пості в Instagram поділилася своїм роздумами про книги.

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

"Книга – найкращий друг, який завжди з тобою поруч. Можна відключитися від зовнішніх справ, поспілкуватися з автором, отримати знання і їжу для роздумів. Розкажіть про свої улюблені авторів. Яка книга вплинула на вашу свідомість і сприйняття певних речей після прочитання? ", – звернулася вона до шанувальників.

Деякі фоловери стали розповідати про свої улюблених авторів, а більшість шанувальників зізналися, що були б не проти, якби Ані Лорак написала книгу.

"Чекаємо книгу від вас", "А ви не хочете написати книгу?", "Хочемо вашу книгу", "Дуже хотілося б почитати вашу книгу", – написали в Мережі.

Раніше Ані Лорак засвітила каблучку на безіменному пальці.

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