Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ексчоловік Ані Лорак про концерти співачки в Україні: Всі квитки будуть розкуплені

Сьогодні, 10:49

Юрій Фалеса в інтерв'ю російському виданню розповів про можливі концерти співачки в рідній країні

Екс-чоловік та перший продюсер Ані Лорак Юрій Фальоса, який заступився за скандального фотографа, висловився про ситуацію, чому в Україні зривали концерти співачки і поділився думкою про концерти артистки в рідній країні.

В інтерв'ю виданню Собеседник продюсер заявив, що виною всьому політика.

"Кароліна завжди все робила для своєї країни, а тут в пресі написали, що вона проти. Народ повірив. Як то кажуть:" Не будеш займатися політикою – політика займеться тобою! Знайшли найпопулярнішу мавпочку, на якій можна відігратися – було блокування концертів ", – розповів Фальоса.

Ані Лорак і Юрій Фальоса
Ані Лорак і Юрій Фальоса
Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/falyosayuriy

За його словами, незважаючи на всі скандали, якщо зараз оголосять про концерт Ані Лорак в Україні, то люди із задоволенням підуть.

"В Україні Лорак люблять все одно. Якщо сьогодні оголосити, що у неї завтра концерт на стадіоні, всі квитки будуть розкуплені!" – поділився експродюсер співачки.

Раніше ми розповідали, що Ані Лорак вперше за довгий час відвідала українську радіостанцію.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Мокра Ані Лорак подражнила шанувальників оголеними сідницями Ані Лорак розчарувала ексзірку Дому-2 своїм несподіваним вчинком: Ех, а я її хвалила Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять
ані лорак Юрій Фальоса
Джерело: facebook.com/falyosayuriy
Реклама

Новини партнерів

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров

Популярні статті

Сьогодні, 10:40Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця харчовими барвниками

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 20 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте готові до шаленої пристрасті!

Вчора, 13:32Смачно

Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

Вчора, 13:16Фаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

Вчора, 11:07Зірково

Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

Вчора, 10:45Смачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

Вчора, 10:38Events

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

18 квітняЗірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

18 квітняЗірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

18 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

18 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

17 квітняEvents

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

17 квітняЗірково

Сльози Чарльза і возз'єднання Вільяма і Гаррі: як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом

17 квітняNo Stress

Як обрати смачне ігристе вино – поради сомельє

17 квітняЗірково

Їй не може бути 47! Вікторія Бекхем вразила ідеальною фігурою на свій день народження (фото)

Новини партнерів

Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
"Альбінушко, кохаю тебе": Меладзе прокоментував народження доньки
"Альбінушко, кохаю тебе": Меладзе прокоментував народження доньки
Здоровое питание: чем полезен чернослив
Здоровое питание: чем полезен чернослив
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти