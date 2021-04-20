Ексчоловік Ані Лорак про концерти співачки в Україні: Всі квитки будуть розкуплені
Юрій Фалеса в інтерв'ю російському виданню розповів про можливі концерти співачки в рідній країні
Екс-чоловік та перший продюсер Ані Лорак Юрій Фальоса, який заступився за скандального фотографа, висловився про ситуацію, чому в Україні зривали концерти співачки і поділився думкою про концерти артистки в рідній країні.
В інтерв'ю виданню Собеседник продюсер заявив, що виною всьому політика.
"Кароліна завжди все робила для своєї країни, а тут в пресі написали, що вона проти. Народ повірив. Як то кажуть:" Не будеш займатися політикою – політика займеться тобою! Знайшли найпопулярнішу мавпочку, на якій можна відігратися – було блокування концертів ", – розповів Фальоса.
За його словами, незважаючи на всі скандали, якщо зараз оголосять про концерт Ані Лорак в Україні, то люди із задоволенням підуть.
"В Україні Лорак люблять все одно. Якщо сьогодні оголосити, що у неї завтра концерт на стадіоні, всі квитки будуть розкуплені!" – поділився експродюсер співачки.
Раніше ми розповідали, що Ані Лорак вперше за довгий час відвідала українську радіостанцію.
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