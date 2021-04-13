Ані Лорак розчарувала ексзірку Дому-2 своїм несподіваним вчинком: Ех, а я її хвалила
Альона Водонаєва прокоментувала відео, на якому Ані Лорак обіймається з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу
Ексзірка "Дому -2" Альона Водонаєва не змогла не прокоментував опубліковані кадри, на яких Ані Лорак обіймається з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу . У InstaStories блогер заявила, що раніше підтримувала співачку.
"Ех, а я її хвалила. Казала, що захоплююся почуттям власної гідності ... публічна зрада все-таки ... про цю ситуацію знає вся країна ... Але ось такі новини. Совет да любовь! ", – написала Водонаєва.
Нагадаємо, в Мережі вже не перший день говорять про возз'єднання Ані Лорак з колишнім чоловіком. Приводом для чуток стала поява співачки і бізнесмена на світському заход іу Москві. Потім Ані Лорак помітили в обіймах колишнього чоловіка на вечірці у Філіпа Кіркорова.
Сама співачка ніяк не коментує своє особисте життя.
Раніше колишній чоловік Ані Лорак вперше прокоментував розлучення зі співачкою.
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