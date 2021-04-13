Ані Лорак розчарувала ексзірку Дому-2 своїм несподіваним вчинком: Ех, а я її хвалила

Альона Водонаєва прокоментувала відео, на якому Ані Лорак обіймається з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу

Ексзірка "Дому -2" Альона Водонаєва не змогла не прокоментував опубліковані кадри, на яких Ані Лорак обіймається з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу . У InstaStories блогер заявила, що раніше підтримувала співачку.

"Ех, а я її хвалила. Казала, що захоплююся почуттям власної гідності ... публічна зрада все-таки ... про цю ситуацію знає вся країна ... Але ось такі новини. Совет да любовь! ", – написала Водонаєва.

Нагадаємо, в Мережі вже не перший день говорять про возз'єднання Ані Лорак з колишнім чоловіком. Приводом для чуток стала поява співачки і бізнесмена на світському заход іу Москві. Потім Ані Лорак помітили в обіймах колишнього чоловіка на вечірці у Філіпа Кіркорова.

Сама співачка ніяк не коментує своє особисте життя.

Раніше колишній чоловік Ані Лорак вперше прокоментував розлучення зі співачкою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися