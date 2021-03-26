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Ані Лорак, яка приїхала до України, спокусливо позувала в обтягуючому топі в залі (фото)

Сьогодні, 19:30

Співачка показала фото з тренування

Співачка Ані Лорак, яка на днях здивувала своїм прибуттям до України, продемонструвала результат своїх тренувань в залі.

На опублікованих в Instagram артистки фотографіях, вона позує в спокусливому спортивному комплекті в залі: чорних легінсах з високою талією і короткому топі, який підкреслює форми зірки. Для знімків Ані Лорак сміливо показала свій підтягнутий животик і кубики на пресі.

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

"У суєті днів дуже важливо знайти час, щоб возз'єднатися з собою, налаштувати свої внутрішні антени на гармонію, любов і спокій. Притягуємо успіх позитивними думками, розминаємо тіло і відкриваємо потоки достатку любові та успіху", – написала співачка.

Ані Лорак активно стежить за своєю фігурою, так що не дивно, що вона поставила хештег "спорт як стиль життя".

У коментарях підписники співачки почали розпитувати її про секрети фігури:

"Ви в прекрасній формі. Каролін, у вас є якісь власні обмеження в харчуванні? Що любите і від чого відмовляєтеся для підтримки фігури?"

Скріншот Instagram

"Ваша фігура нереальна. Наша космічна Дива. Справжній приклад".

"Красуня, завжди в формі".

Нагадаємо, що Ані Лорак живе і працює в Росії, але приїжджає в Україну за цей рік вже не перший раз. У січні, коли співачка приїхала на батьківщину, її жорстко розкритикували.

Раніше шанувальники звернулися до Ані Лорак з несподіваною пропозицією.

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