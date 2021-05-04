Ані Лорак перервала мовчання після скандалу з Меладзе (фото)

Співачка опублікувала яскраві знімки в купальнику, зроблені на яхті

Поки всі навколо обговорюють слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе, Оля Полякова підтримує її, а інші ставлять під сумніви чутки про домагання, співачка не коментує те, що відбувається.

Замість цього Лорак в новому пості в Instagram показала ідеальну фігуру. Виконавиця позувала на камеру в чорному купальнику з вирізами і яскравому помаранчевому халаті. Ми в захваті!

Фото: instagram.com/anilorak

Фото: instagram.com/anilorak

"Втікши від міської суєти, вчергове розумію, як важливо знаходити час на чесне спілкування з собою. Немає нічого ціннішого, ніж внутрішня гармонія і щирість по відношенню до самого себе", – написала в публікації Ані Лорак.

У коментарях прихильники зірки написали їй багато приємних слів:

"Кароліно, у вас чудова фігура! Дуже красиві фотографії"

"Не можу не відзначити вашу чудову фігуру, Кароліно! Ви прекрасна"

"Нереальна! Просто вау!"

"Яка ж ви неймовірна"

Скріншот: instagram.com/anilorak

Нещодавно ексучасниця "ВІА Гри" Надя Мейхер захистила Меладзе в історії про домагання, а слова Полякової назвала жартом.

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