Полякова пояснила свою пристрасть до оголення – чому цього не повинні боятися жінки

Співачка також зізналася, хто фотографує її для Instagram в купальниках та без них

У Олі Полякової просто величезна кількість фотографій в купальниках і навіть без них. Співачка не боїться демонструвати фігуру, а її ноги не обговорював тільки ледачий.

У новому інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Світського життя" Оля розповіла, скільки бере з собою купальників, хто її фотографує і чи дозволить вона подібні знімки своїм дочкам.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

На відпочинок біля моря (а частіше – океану) Полякова бере з собою приблизно 14 купальників. Королева ночі пояснює це тим, що після виходу з води вона відразу ж змінює купальник, тому що "всі свої принади потрібно тримати в теплі і сухості". Ну і для фото більше різноманітності буде.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

А хто ж робить ці соковиті фото Олі в купальниках і без? Співачка зізналася: "Маша. Завжди це робить Маша. І вона вже дуже чекає, коли їй буде 18 років і я їй дозволю теж показувати дупу".

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка зізналася, що мама навчила її не ховати своє тіло. "Моя мама завжди казала: "Краса жіноча – це капітал. І красу жіночу треба щоб бачили люди".

Крім того, Оля Полякова виступає проти ейджизму і сексизму. "Жінка в 30 – не стара пошарпана ондатра, а зовсім ще молоденька дівчинка. Тому я за те, щоб жінки не соромилися свого красивого тіла", – підсумувала артистка.

Раніше екс-продюсерка Полякової розповіла про те, як насправді починалася кар'єра зірки.

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