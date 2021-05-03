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Біллі Айліш вперше відмовилася від оверсайз і знялася в стилі пін-ап для Vogue – фото

Сьогодні, 10:16

19-річна співачка сама була ініціаторкою відвертої фотосесії. Невже їй набридло ховатися в безформних речах?

Схоже, Біллі Айліш не просто так змінила зачіску. 19-річна володарка "Греммі" прикрасила собою червневий випуск британського Vogue, заради цього знявши з себе оверсайз шорти і худі.

Айлиш зважилася на відверту зйомку в стилі пін-ап, а на подобу популярної в 40-50х роках моделі Бетті Бросмер її перетворили за допомогою мейку і пікантних луків від відомих брендів.

Фото: instagram.com/britishvogue

На фото в рожевих тонах, опублікованих в Instagram-профілі журналу, Біллі позує в корсеті і спідниці від Gucci, нижній білизні Agent Provocateur, сукні з корсетом від Alexander McQueen, тренчі від Burberry і костюмі Mugler. Оце несподіваний хід від співачки!

Фото: instagram.com/britishvogue

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Фото: instagram.com/britishvogue
Фото: instagram.com/britishvogue

Раніше повідомлялося, що Біллі Айліш переслідує нав'язливий прихильник.

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