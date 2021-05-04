Ани Лорак прервала молчание после скандала с Меладзе (фото)
Певица опубликовала яркие снимки в купальнике, сделанные на яхте
Пока все вокруг обсуждают слова Ани Лорак о Константине Меладзе, Оля Полякова поддерживает ее, а другие ставят под сомнения слухи о домогательствах, певица не комментирует происходящее.
Вместо этого Лорак в новом посте в Instagram показала идеальную фигуру. Певица позировала на камеру в черном купальнике с вырезами и ярком оранжевом халате. Мы в восторге!
"Сбежав от городской суеты, в очередной раз понимаю, как важно находить время на честное общение с собой. Нет ничего ценнее, чем внутренняя гармония и искренность по отношению к самому себе", – написала в публикации Ани Лорак.
В комментариях поклонники звезды написали ей много лестных слов:
- "Каролина, у вас прекрасная фигура! Очень красивые фотографии"
- "Не могу не отметить вашу восхитительную фигуру, Каролина! Вы прекрасна"
- "Нереальная! Просто вау!"
- "Какая же вы невероятная"
Недавно экс-участница "ВИА Гры" Надя Мейхер защитила Меладзе в истории о домогательствах, а слова Поляковой назвала шуткой.
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