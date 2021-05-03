Секс-скандал навколо Меладзе, або Чому чутки про харассмент можуть бути правдою

Розповідаємо, що відомо про відносини продюсера з його підопічними і як на це впливає Віра Брежнєва

Все почалося з того, що на днях Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки в обмін на просування по кар'єрних сходах. Слідом за нею Оля Полякова заявила, що теж отримувала таку пропозицію від Меладзе.

Ходили чутки, що Еріка Герцег пішла з "ВІА Гри" через роман з Костянтином, рівно як і Поліна Гагаріна залишилася без контракту з тієї ж причини. Ми спробували в усьому розібратися

Констянтин Меладзе Фото: instagram.com/meladzemusic

"Романи" з підопічними

Якщо Полякова та Лорак розповідають, що їм Меладзе пропонував тільки інтим, то любовні відносини Костянтину приписували з Ерікою Герцег.

У 2019 продюсера запідозрили в романі з учасницею "ВІА Гри". Тоді його дружина Віра Брежнєва видалила всі спільні фото з чоловіком з профілю в Instagram.

Співачка Еріка Герцег Фото: instagram.com/erikaherceg

Багато хто думав, що зоряний шлюб розпався через вокалістку гарячого тріо. Але незабаром Еріка пішла з групи, а Брежнєва пожартувала про видалені фото, запевнивши шанувальників, що у неї з Костянтином все добре.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе Фото: instagram.com/meladzemusic

У Мережі також говорили про те, що Меладзе перестав працювати з Поліною Гагаріною через те, що Брежнєва приревнувала чоловіка до співачки. Сама Поліна в інтерв'ю зізнавалася, що залишилася без наставника не за власним бажанням.

Контроль Віри Брежнєвої

Після випадку з Гагаріною в соцмережах писали, що Брежнєва приклала до цього руку. Анна Сєдокова, яка теж працювала з Меладзе, погодилася б з цими чутками, адже вона називає Віру ще більшим маніпулятором, ніж сам Костянтин.

Свого часу він теж "кинув" виконавицю. Це сталося після того, як Седокова, будучи у "ВІА Грі", завагітніла.

Анна Сєдокова Фото: instagram.com/annasedokova

На її місце взяли Світлану Лободу, яка, до речі, не вірить в чутки про Меладзе, назвавши історії про домагання продюсера спекуляцією.

"Багато жінок користуються моментом, користуються своїм становищем", – вважає Лобода.

Сама Свєта ніколи не вступала в інтимні стосунки з продюсером заради того, щоб стати зіркою. Принаймні, так вона говорила в інтерв'ю. Але в програмі "Тільки правда" поліграф показав, що співачка збрехала і до "ВІА Гри" потрапила через ліжко.

Багато років ходили чутки, що стосунки Костянтина Меладзе і Віри Брежнєвої почалися коли вона прийшла у "ВІА Гру", а сам продюсер був одружений. Після розлучення він одружився з Вірою, чого і домагалася співачка.

Так само вчинив і його брат Валерій Меладзе. Співак крутив роман з Альбіною Джанабаєвою, будучи одруженим, а після розлучення взяв екс-"ВІА Гру" в дружини.

Валерія журналісти нещодавно теж просили прокоментувати слова Ані Лорак про його брата. Меладзе зробив вигляд, що не в курсі того, що сталося. Та й сам Костянтин поки не робить ніяких заяв.

Раніше співачка Надія Мейхер зробила несподіване зізнання про контракт із Костянтином Меладзе.

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