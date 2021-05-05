Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком – новий доказ

У Мережі припустили, що Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу разом з донькою Софією відпочивають разом в Туреччині

Співачка Ані Лорак в одному зі своїх інтерв'ю спростувала возз'єднання з колишнім чоловіком . Вона повідомила, що з Муратом Налчаджиоглу їм вдалося налагодити стосунки заради дочки. Але ось шанувальники все одно вважають, що пара знову разом. А приводом для такого припущення стали фото на яхті.

Зараз Мурат разом з Софією знаходяться на відпочинку в Туреччині. Люблячий батько ділиться у себе в Instastories знімками з поїздки. Так шанувальників привернуло фото Софії на яхті.

Ані Лорак також опублікувала яскраві знімки в купальнику , зроблені на яхті. Але ось місце розташування співачка не стала вказувати.

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

У коментарях вважають, що пара відпочиває разом, але не афішує цього.

"Навіщо тільки ви повернулися до чоловіка ?! Він вас так зрадив і не гідний вас"

"Схоже, що в Туреччині разом з Муратом і донькою"

"Мурат на яхті з донькою. Значить все таки возз'єдналися"

Раніше ми розповідали, чому всі думають, що кілька знову разом.

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