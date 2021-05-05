Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом — новое доказательство

В Сети предположили, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе с дочкой Софией отдыхают вместе в Турции

Певица Ани Лорак в одном из своих интервью опровергла воссоединение с бывшим супругом. Она сообщила, что с Муратом Налчаджиоглу им удалось наладить отношения ради дочери. Но вот поклонники все равно считают, что пара снова вместе. А поводом для такого предположения стали фото на яхте.

Сейчас Мурат вместе с Софией находятся на отдыхе в Турции. Любящий отец делится у себя в Instastories снимками с поездки. Так поклонников привлекло фото Софии на яхте.

Ани Лорак также опубликовала яркие снимки в купальнике, сделанные на яхте. Но вот местоположение певица не стала указывать.

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

В комментариях считают, что пара отдыхает вместе, но не афиширует этого.

"Зачем только вы вернулись к мужу?! Он вас так предал и не достоин вас"

"Похоже, что в Турции вместе с Муратом и дочкой"

"Мурат на яхте с дочкой. Значит все таки воссоединились"

Ранее мы рассказывали, почему все думают, что пара снова вместе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться