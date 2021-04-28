Модна битва: Ані Лорак повторила образ Кім Кардашян у топі за 33 000 гривень

Зачіска співачки теж виявилася вельми схожою

Учора Ані Лорак блиснула стрункою фігурою на гала-вечері російського "МУЗ-ТВ". Для урочистої події зірка обрала жакардовий лонгслів від Balmain із загостреними плечима. Ще восени в такому ж ми бачили американську світську левицю Кім Кардашян.

На вечерю Ані Лорак прибула не тільки в якості гості, але й як претендентка на премію за "Краще жіноче відео". Разом із брендовим укороченим топом вона вдягнула вузькі чорні брюки і туфлі на платформі від Christian Louboutin. Волосся співачка зібрала у високий хвіст.

Фото: instagram.com/muztv

В аналогічному топі і навіть зі схожою зачіскою фотографувалася Кім Кардашян ще в жовтні. Щоправда, скандальна зірка пішла далі і повністю одяглася в речі однієї колекції Balmain. До топу вона додала велосипедки, пальчатки і сумку з таким самим принтом.

Ким Кардашян Фото: instagram.com/kimkardashian

Укорочений лонгслів, який так сподобався знаменитостям, коштує 33 тис гривень. Кому він пасує більше? Проголосуйте!

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