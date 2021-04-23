Сказав, що це я на відео: Лорак видала відмазки ексчоловіка після зради, про яку говорили всі

В ефірі російської передачі співачка розповіла про розмову з Муратом після відео зі зрадою, яке потрапило в Мережу

Довгий час Ані Лорак ніяк не коментувала відео зі зрадою колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу в одному з київських клубів. В програмі "Доля людини" співачка вперше розповіла про розмову з колишнім чоловіком після злитих кадрів в інтернет і зізналася, які у них стосунки зараз.

Тоді Мурат заперечував свою присутність на відео.

"В інтернет було кинуто відео, де він з іншою дівчиною. Він не ховався навіть. Мурат же говорив, що це не він на кадрах. Потім взагалі сказав, що це я на відео. Ось такий хід", – поділилася спогадами Лорак.

Ані Лорак вперше прокоментувала зраду чоловіка Відео: YouTube

За словами співачки це був один з найскладніших періодів в її житті. Колишній чоловік просив вибачення і хотів помиритися, але артистка не була гтова закривати очі на зраду.

"Він намагався зберегти шлюб. Просив дати йому шанс. Я терпляча, але якщо вирішила, то назад дороги немає. Він ще подав до суду на розділ майна. Якщо я щось вирішила, назад дороги немає. Ми в підсумку уклали мирову угоду. якби я не пішла на нього, то він нічого не отримав. Папірці для мене ніколи не грали особливу роль. я знаю, як жити в голоді ", – розповіла Ані Лорак.

Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією Фото: Instagram

Варто зазначити, що і сам Мурат недавно вперше прокоментував зраду. Він заявив, що не збирається виправдовуватися за минуле.

Співачка зізналася, що зараз колишньому подружжю вдалося налагодити стосунки. Вони разом проводять час з донькою.

"Все, що я відчуваю, це повага, захоплення. Сьогодні стосунки кращі, ніж були. Він зрозумів, хто я для нього. Зрозумів, що я краще за всіх, що я подарувала йому найкращий подарунок на землі – прекрасну дочка", – поділилася артистка .

Раніше ми розповідали, чому всі думають, що Ані Лорак знову разом з ексчоловіком.

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