Лорак виправдалася після звинувачень Меладзе в харассменті: Ми з Костею давно дружимо

Співачка прокоментувала свої слова, що Костянтин Меладзе пропонував їй умови роботи, які "лежать в особистій площині"

Ані Лорак відреагувала на скандал, який виник після її зізнання, що Костянтин Меладзе дивився на неї не тільки як артистку.

Під час відвідування одного зі світських заходів у Москві співачка заявила, що її слова не так зрозуміли.

"Я сказала, що мені просто не підійшли умови співпраці з Костею. А журналісти, як завжди, перекрутили, почули те, чого немає. Ми з Костею давно дружимо і чудово спілкуємося", – відповіла артистка журналістам teleprogramma.pro

Ані Лорак і Костянтин Меладзе Фото: instagram.com/anilorak

Сам Контантин Меладзе ніяк не відреагував на слова Ані Лорак, чому їх співпраця не склалася. А ось Валерій Меладзе прокоментував звинувачення співачки на адресу його брата. Артист назвав все вигадкою.

Варто виначити, що Світлана Лобода і Лоліта Мілявська також поставили під сумнів заяву про домагання.

Раніше Ані Лорак розповіла про роман з одруженим футболістом.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися