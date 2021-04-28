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Лорак виправдалася після звинувачень Меладзе в харассменті: Ми з Костею давно дружимо

Сьогодні, 12:38

Співачка прокоментувала свої слова, що Костянтин Меладзе пропонував їй умови роботи, які "лежать в особистій площині"

Ані Лорак відреагувала на скандал, який виник після її зізнання, що Костянтин Меладзе дивився на неї не тільки як артистку.

Під час відвідування одного зі світських заходів у Москві співачка заявила, що її слова не так зрозуміли.

"Я сказала, що мені просто не підійшли умови співпраці з Костею. А журналісти, як завжди, перекрутили, почули те, чого немає. Ми з Костею давно дружимо і чудово спілкуємося", – відповіла артистка журналістам teleprogramma.pro

Ані Лорак і Костянтин Меладзе
Ані Лорак і Костянтин Меладзе
Фото: instagram.com/anilorak

Сам Контантин Меладзе ніяк не відреагував на слова Ані Лорак, чому їх співпраця не склалася. А ось Валерій Меладзе прокоментував звинувачення співачки на адресу його брата. Артист назвав все вигадкою.

Варто виначити, що Світлана Лобода і Лоліта Мілявська також поставили під сумнів заяву про домагання.

Раніше Ані Лорак розповіла про роман з одруженим футболістом.

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