Андрея Данилко в шоу "Маска" доведут до слез

Смотрите новый выпуск самого загадочного проекта на телеканале "Украина"

В субботу, 20 февраля, на телеканале "Украина" выйдет пятый эпизод грандиозного шоу "Маска", которое ранее покинула еще одна звезда. В новом выпуске одна из участниц доведет Андрея Данилко до слез.

В прошлый раз утонченная Роза утверждала, что у нее нет детей. Однако не все детективы поверили в эту подсказку. Также она призналась, что целых пять раз хотела обручиться. Три из них Роза почти не помнит, а вот дважды все-таки обожглась не на шутку.

Роза

Фото: телеканал "Украина"

Кто-то из звездных детективов считает, что под этой маской кроется участница группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, другие – что это певица и модель Даша Астафьева. Чтобы помочь зрителям разгадать эту тайну, в новом выпуске масштабного шоу "Маска" Роза даст новые подсказки о себе.

"Все красивые цветочки чувствуют себя более счастливыми – где бы вы думали? На пасеке! Только тс-с, никому. Это будет наша маленькая тайна. Мне так нравится делиться с вами самым сокровенным, что сейчас я готова даже сыграть вам на струнах своей души", – заявит Роза в эфире телеканала "Украина".

Солнце, Роза и Лягушонок

Фото: телеканал "Украина"

Участница сдержит свое слово. На грандиозной сцене самого загадочного на украинском телевидении шоу она споет мегахит "Белые розы" группы "Ласковый май". Трогательное исполнение и невероятный номер по-настоящему растрогают звездных детективов проекта – глаза Андрея Данилко даже нальются слезами.

Кто мог замаскироваться в этом образе – большая загадка. DZIDZIO считает, что там спряталась телеведущая. Оля Полякова же убеждена, что Роза – это Алина Гросу, ведь героиня дала подсказку, что прекрасно чувствует себя на пасеке, а известной Алина стала благодаря песне "Бджілка". Однако DZIDZIO настаивает, что в этом костюме кроется женщина с опытом.

Читайте также: Алина Гросу показала фото в объятиях известного российского актера

"Алинка всегда была с опытом, – сразу ответила ему Оля Полякова. – Она поет дольше, чем я. Я еще в школе училась, а она малой в 5 лет уже выступала. Я смотрю на эту роскошную фигуру, слушаю голос – этот грудной регистр у Алины есть, я его знаю".

А вот Андрей Данилко говорит, что в некоторых моментах он четко узнает голос Надежды Мейхер, которая тоже так может спеть. Но что же ответит звездным детективам сама Роза, услышав такие предположения?

Андрей Данилко Фото: телеканал "Украина"

Также в пятом выпуске оригинального шоу "Маска" зрители увидят впечатляющие выступления яркого Солнца, романтического Дракона, зажигательной Козы, трогательного Лягушонка и эпатажного Сома. Какого участника рассекретят на этой неделе?

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 20 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее певица Оля Полякова рассказала об особой связи с участником шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться