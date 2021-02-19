Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Андрея Данилко в шоу "Маска" доведут до слез

Сегодня, 12:03

Смотрите новый выпуск самого загадочного проекта на телеканале "Украина"

В субботу, 20 февраля, на телеканале "Украина" выйдет пятый эпизод грандиозного шоу "Маска", которое ранее покинула еще одна звезда. В новом выпуске одна из участниц доведет Андрея Данилко до слез.

В прошлый раз утонченная Роза утверждала, что у нее нет детей. Однако не все детективы поверили в эту подсказку. Также она призналась, что целых пять раз хотела обручиться. Три из них Роза почти не помнит, а вот дважды все-таки обожглась не на шутку.

Роза
Фото: телеканал "Украина"

Кто-то из звездных детективов считает, что под этой маской кроется участница группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, другие – что это певица и модель Даша Астафьева. Чтобы помочь зрителям разгадать эту тайну, в новом выпуске масштабного шоу "Маска" Роза даст новые подсказки о себе.

"Все красивые цветочки чувствуют себя более счастливыми – где бы вы думали? На пасеке! Только тс-с, никому. Это будет наша маленькая тайна. Мне так нравится делиться с вами самым сокровенным, что сейчас я готова даже сыграть вам на струнах своей души", – заявит Роза в эфире телеканала "Украина".

Солнце, Роза и Лягушонок
Фото: телеканал "Украина"

Участница сдержит свое слово. На грандиозной сцене самого загадочного на украинском телевидении шоу она споет мегахит "Белые розы" группы "Ласковый май". Трогательное исполнение и невероятный номер по-настоящему растрогают звездных детективов проекта – глаза Андрея Данилко даже нальются слезами.

Кто мог замаскироваться в этом образе – большая загадка. DZIDZIO считает, что там спряталась телеведущая. Оля Полякова же убеждена, что Роза – это Алина Гросу, ведь героиня дала подсказку, что прекрасно чувствует себя на пасеке, а известной Алина стала благодаря песне "Бджілка". Однако DZIDZIO настаивает, что в этом костюме кроется женщина с опытом.

Читайте также:
Алина Гросу показала фото в объятиях известного российского актера

"Алинка всегда была с опытом, – сразу ответила ему Оля Полякова. – Она поет дольше, чем я. Я еще в школе училась, а она малой в 5 лет уже выступала. Я смотрю на эту роскошную фигуру, слушаю голос – этот грудной регистр у Алины есть, я его знаю".

А вот Андрей Данилко говорит, что в некоторых моментах он четко узнает голос Надежды Мейхер, которая тоже так может спеть. Но что же ответит звездным детективам сама Роза, услышав такие предположения?

Андрей Данилко
Андрей Данилко
Фото: телеканал "Украина"

Также в пятом выпуске оригинального шоу "Маска" зрители увидят впечатляющие выступления яркого Солнца, романтического Дракона, зажигательной Козы, трогательного Лягушонка и эпатажного Сома. Какого участника рассекретят на этой неделе?

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 20 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее певица Оля Полякова рассказала об особой связи с участником шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Это Гордон!": детективы "Маски" узнали в Мольфаре известного журналиста Пафосная и элегантная: Ирина Федишин рассказала, что общего у нее с образом Павы з "Маски" Винник забыл свою песню, а Данилко пообещал раздеться: как прошел четвертый эфир шоу "Маска"
Андрей Данилко шоу Маска
Реклама

Новости партнеров

Мишина усомнилась в любви Эллерта
Мишина усомнилась в любви Эллерта
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Внук Ярмоленко женился на бизнес-леди, которая старше на 12 лет
Внук Ярмоленко женился на бизнес-леди, которая старше на 12 лет

Популярные статьи

Вчера, 16:26Вкусно

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Вчера, 16:01Звездно

Дети Пугачевой и Галкина удивили новым талантом: "На это можно смотреть вечно"

Вчера, 15:04Фаново

Муж отправил жене свое фото с отдыха и вернулся домой холостым

Вчера, 13:04Звездно

"Так больно": Брыльска, Ахеджакова и другие звезды о смерти Андрея Мягкова

Вчера, 12:55Звездно

Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне со своей девушкой под хит мамы: видео

Вчера, 12:16Вкусно

Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей

Вчера, 09:36Звездно

Умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром"

Вчера, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Близнецы страдают от влияния ретроградного Меркурия, а Львам нужен контроль

17 февраляЗвездно

Самые крепкие пары шоу-бизнеса

17 февраляВкусно

Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

17 февраляВкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

17 февраляЗвездно

В Сети раскритиковали новый имидж Регины Тодоренко: "Старит этот образ"

17 февраляEvents

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

17 февраляЗвездно

Олег Винник о нищете в своей жизни: "Перед зарплатой покупал себе банан"

17 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

16 февраляВкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Новости партнеров

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Киркоров будет учувствовать в Евровидении, но не от РФ
Киркоров будет учувствовать в Евровидении, но не от РФ
Будьте внимательны! Эту ошибку допускают все при мытье головы
Будьте внимательны! Эту ошибку допускают все при мытье головы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять