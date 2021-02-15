Пафосна та елегантна: Ірина Федишин розповіла, що спільного в неї з образом Пави із "Маски"
Співачка зізналася, що для неї було найскладнішим під час участі в шоу
Співачка Ірина Федишин прийшла в студію програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Під час відвертого інтерв'ю з ведучими Марією Мельник та Григорієм Германом артистка зізналася, що виявилося для неї найскладнішим під час участі в шоу "Маска", яке вона покинула минулої суботи.
Ірина Федишин настільки вдало перевтілилася в образ розкішної Пави, що змогла запитати всіх! Зіркові детективи жодного разу не висловили припущення щодо її кандидатури, а розкривши правду, були просто шоковані.
Проте, за словами співачки, вона до останнього шукала себе в новому амплуа.
"Пава досить пафосна, а мені це непритаманне, тому я довго не могла зрозуміти, як поводитись, які рухи робити. А ось її елегантність і краса – мені близькі", – розповіла Ірина в ефірі телеканалу "Україна".
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Крім того, зірка зазначила, що її маска була доволі легка, тож рухатись і виступати в костюмі було досить зручно.
"Більше скажу, у масці є спеціальні вентилятори, які циркулювали повітря, адже під час голосування треба довго стояти на сцені, а це досить непросто. Помічники вмикали ці вентилятори, і ми могли дихати. Єдине, що викликало незручність – обмеження огляду. Адже була можливість бачити лише те, що перед тобою, а інакше – лише повертатися", – поділилася Федишин.
Артистка запевняє – найкращим моментом у шоу для неї став процес розкриття. І хоча спочатку вона засмутилася, що завершила свою участь у проєкті, проте, показавши обличчя, отримала безліч емоцій.
Дізнайтеся докладніше, як пройшов четвертий випуск шоу "Маска" .
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