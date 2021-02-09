Аліна Гросу показала фото в обіймах відомого російського актора

Співачка опублікувала нові спільні фото

Аліна Гросу, яка нещодавно повторила образ з кліпу "Бджілка", підігріла чутки про роман з актором Романом Полянським. У себе в Instagram співачка опублікувала романтичні фото.

Чи будуть Аліна і Роман святкувати День святого Валентина разом, поки невідомо, а ось для тих, у кого вже є кохана людина, ми підготували декілька ідей, як відзначити 14 лютого.

Співачка поділилася кадрами з спільної фотосесії з актором. Але знімки Аліна супроводила підписом про те, що через кілька днів прем'єра нової пісні.

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: instagram.com/alina_grosu

Правда, шанувальників більше хвилює не новий трек співачки, а її особисте життя. У коментарях тільки і пишуть про те, що Гросу і Полянський красива пара.

"Яка ви гарна пара. Може ви вже нарешті одружитеся", "Вони будуть разом, я знаю", "Чекаю весілля", "Кайфую. Ну ви так класно виглядаєте разом", – пишуть підписники в коментарях.

Нагадаємо, що чутки про роман Аліни Гросу та Романа Полянського з'явилися в січні, коли пара разом вирушила на відпочинок.

Раніше Аліна Гросу розповіла про розлучення.

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