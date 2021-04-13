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Андрій Данилко та Інна Білоконь поцілувалися прямо на сцені Маски

Сьогодні, 13:45

У грандіозному фіналі гіпершоу "Маска" зірковий детектив Данилко прямо на сцені поцілувався з акторкою, яка багато років грає маму артистки VERKA SERDUCHKA

В фінальному випуску неймовірного шоу "Маска" глядачі побачили запальний виступ VERKA SERDUCHKA, яка представила нову пісню Disco Kicks. На сцені артистка з'явилася зі своїм бендом і мамою.

Хто ховається в цих легендарних образах – ні для кого не секрет, тому коли артисти зняли маски, всі були раді вітати Андрія Данилка та Інну Білоконь.

VERKA SERDUCHKA на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

"Саме в цьому 2021 році масці VERKA SERDUCHKA виповнюється 30 років", – заявив її творець Андрій Данилко, після чого прямо на сцені на очах мільйонів глядачів телеканалу "Україна" поцілувався з Інною Білоконь.

Андрій Данилко та Інна Білоконь на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

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Зіркові колеги артиста NK | Настя Каменських, Оля Полякова, Олег Винник, DZIDZIO і Володимир Остапчук заспівали йому "Happy Birthday", не приховуючи свого захоплення.

А чим дивуватиме другий сезон грандіозного шоу? І які маски в ньому з'являться? Про це читайте в нашому матеріалі.

Шоу "Маска" на каналі "Україна" стало найпопулярнішою розважальною програмою року на українському телебаченні*. Охоплення всіх випусків шоу в ефірі телеканалу "Україна" досягло 14,5 млн. глядачів**. За аудиторією 18+ (міста 50 тис. +), середні показники шоу склали: частка (shr%) – 23,72%, рейтинг (rat%) – 8,92%, піковий показник частки досяг 36,94%***.

Чекайте на другий сезон найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

*Серед розважальних проєктів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна). Період 01.01.21 – 11.04.21, дані попередні.
**Охоплення всіх випусків шоу "Маска" в ефірі телеканалу "Україна". Період 16.01.21 – 10.04.21. Аудиторія 4+, вся Україна, дані попередні.
***Середні за 12 випусків частка і рейтинг, піковий показник частки, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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