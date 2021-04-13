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Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене Маски

Сегодня, 13:45

В грандиозном финале гипершоу "Маска" звездный детектив Данилко прямо на сцене поцеловался с актрисой, которая много лет играет маму артистки VERKA SERDUCHKA

В финальном выпуске невероятного шоу "Маска" зрители увидели зажигательное выступление VERKA SERDUCHKA, которая представила новую песню Disco Kicks. На сцене артистка появилась со своим бэндом и мамой.

Кто прячется в этих легендарных образах – ни для кого не секрет, поэтому когда артисты сняли маски, все были рады приветствовать Андрея Данилко и Инну Белоконь.

VERKA SERDUCHKA на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

"Именно в этом 2021 году маске VERKA SERDUCHKA исполняется 30 лет", – заявил ее создатель Андрей Данилко, после чего прямо на сцене на глазах миллионов зрителей телеканала "Украина" поцеловался с Инной Белоконь.

Андрей Данилко и Инна Белоконь на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

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Звездные коллеги артиста NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, DZIDZIO и Владимир Остапчук спели ему "Happy Birthday", не скрывая своего восторга.

А чем будет удивлять второй сезон грандиозного шоу? И какие маски в нем появятся? Об этом читайте в нашем материале.

Шоу "Маска" на канале "Украина" стало самой популярной развлекательной программой года на украинском телевидении*. Охват всех выпусков шоу в эфире телеканала "Украина" достиг 14,5 млн. зрителей**. По аудитории 18+ (города 50 тыс.+), средние показатели шоу составили: доля (shr%) – 23,72%, рейтинг (rat%) – 8,92%, пиковый показатель доли достиг 36,94%***.

Ждите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на телеканале "Украина".

*Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина). Период 01.01.21 – 11.04.21, данные предварительные.
**Охват всех выпусков шоу "Маска" в эфире телеканала "Украина". Период 16.01.21 – 10.04.21. Аудитория 4+, вся Украина, данные предварительные.
***Средние за 12 выпусков доля и рейтинг, пиковый показатель доли, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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