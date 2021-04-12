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Нікітін про здоров'я Данилка: Все серйозніше, ніж здається, там працює велика група лікарів

Сьогодні, 13:40

Також продюсер заявив, що Андрій Данилко страждав від депресій

Відомий український продюсер Юрій Нікітін, який розповів про розпад НЕАНГЕЛІВ, вже довгий час співпрацює з Андрієм Данилком. Продюсер вперше розповів про здоров'я артиста.

За словами Юрія, Андрій Данилко раніше страждав від депресій, та й зараз здоров'я легендарного артиста не в кращому стані.

"У порівнянні з тими депресіями, які у нього були після 2007 року, це він уже знаходиться в прекрасній формі. Тому що дуже довгий час він зовсім не міг творити і генерувати, виступати, нічого не міг робити. У нього там більш серйозні проблеми зі здоров'ям, ніж це може здатися. Там велика група фахівців над цим працює, лікарі не тільки з України, а й з інших країн європейських підключаються до цього процесу", – розповів Нікітін в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Юрій Нікітін та Андрій Данилко
Юрій Нікітін та Андрій Данилко
Фото: прес-служба, instagram.com/yuriynikitin

Також Нікітін поділився планами щодо 30-річчя Вєрки Сердючки на сцені.

"Ми готуємо новий кліп, новий трек і за ним низку дуже серйозних проєктів, про які я просто не можу говорити. Але сьогодні – це рік 30-річчя Вєрки Сердючки. Єдине, що можу сказати, він буде наповнений дуже яскравими і знаковими проєктами від Вєрки Сердючки", – поділився продюсер.

Інші новини про зірок дивіться у відеосюжеті нижче:

Раніше Юрій Нікітін показав фото 90-річного батька.

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