Нікітін про здоров'я Данилка: Все серйозніше, ніж здається, там працює велика група лікарів

Також продюсер заявив, що Андрій Данилко страждав від депресій

Відомий український продюсер Юрій Нікітін, який розповів про розпад НЕАНГЕЛІВ, вже довгий час співпрацює з Андрієм Данилком. Продюсер вперше розповів про здоров'я артиста.

За словами Юрія, Андрій Данилко раніше страждав від депресій, та й зараз здоров'я легендарного артиста не в кращому стані.

"У порівнянні з тими депресіями, які у нього були після 2007 року, це він уже знаходиться в прекрасній формі. Тому що дуже довгий час він зовсім не міг творити і генерувати, виступати, нічого не міг робити. У нього там більш серйозні проблеми зі здоров'ям, ніж це може здатися. Там велика група фахівців над цим працює, лікарі не тільки з України, а й з інших країн європейських підключаються до цього процесу", – розповів Нікітін в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Юрій Нікітін та Андрій Данилко Фото: прес-служба, instagram.com/yuriynikitin

Також Нікітін поділився планами щодо 30-річчя Вєрки Сердючки на сцені.

"Ми готуємо новий кліп, новий трек і за ним низку дуже серйозних проєктів, про які я просто не можу говорити. Але сьогодні – це рік 30-річчя Вєрки Сердючки. Єдине, що можу сказати, він буде наповнений дуже яскравими і знаковими проєктами від Вєрки Сердючки", – поділився продюсер.

Інші новини про зірок дивіться у відеосюжеті нижче:

Раніше Юрій Нікітін показав фото 90-річного батька.

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