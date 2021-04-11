Володимир Остапчук заспівав на шоу Маска в костюмі Химери (відео)
Ведучий гіпершоу на кілька хвилин став його загадковим учасником
Грандіозний фінал гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" дивував кожну хвилину. В останньому випуску найпопулярнішого проекту країни ведущий Володимир Остапчук на час змінив амплуа і вийшов на сцену в якості учасника.
Так, у фіналі "Маски" з'явилася Химера – загадковий персонаж із головою Льва та крилами Дракона. Дивіться виступ Химери у 12 випуску шоу "Маска".
Яскравий номер сподобався зірковим детективам, які у ту ж мить стали ділитися один із одним здогадками – хто ж під цією маскою. Звучали такі імена, як Потап і Діма Монатік.
Та все ж, стало очевидно, що це Володимир Остапчук! Він дуже здивував своїми вокальними здібностями.
"Ти бачив, як я танцювала? Ну я обожнюю такий стиль музики і я тобі вдячна, тому що за весь сезон такого у нас не було", – сказала Володимиру Остапчуку NK.
Раніше ми розповідали, хто став переможцем першого сезону шоу "Маска" на телеканалі "Україна".
Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"
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