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Анастасія Волочкова оголилася після лазні, але фани не зацінили: Худа, гола і в шапці

Сьогодні, 20:30

Російська балерина насолоджується спекотними літніми днями ітапроводить їх з користю. Артистка побувала в лазні та холодній купелі

45-річна Анастасія Волочкова, шанувальників якої раніше збентежили її худі ноги, опублікувала нове фото, на якому позує оголеною. Зірка прикрилася банним віником, одягнувши на голову шапку на овчині та позувала на камеру. Однак деякі шанувальники балерини не оцінили такий кадр. Багатьох розлютило, що артистка занадто часто публікує свої напівоголені фото.

На фотографії, яку Анастасія Волочкова опублікувала в Instagram, вона сидить у дворі свого будинку поруч з мангалом і вуличним диваном.

"Спекотні дні – прекрасна пора для руської лазні та холодної Купелі. Насолоджуюся під посадженим мною бузком. Як він в моєму виконанні зі штучними гронами? Але це був вимушений хід. Я дуже люблю квіти! Квітне і пахне", – написала Анастасія Волочкова.

Анастасія Волочкова позувала оголеною після лазні
Анастасія Волочкова позувала оголеною після лазні
Фото: instagram.com/volochkova_art

Але не всім припало до смаку таке фото зірки.

  • "О, Боже! Знову гола!? Навіщо, і так все бачили, нічого нового"
  • "Боже ну скільки можна! Одне і теж. Або шпагат або купіль"
  • "Як завжди гола. Фантазії не вистачає. А потім дивується, чому мене люди обговорюють"
  • "Настя, навіщо оголятися, вже напам'ять вивчили ваше тіло"

Нагадаємо, що Анастасія Волочкова вирішила стати балериною ще у віці п'яти років. Коли вона була на другому курсі Академії балету ім. Ваганової, то вже почала танцювати на сцені Маріїнського театру. Кар'єра юної балерини розвивалася дуже стрімко, і незабаром вона стала солісткою.

Дізнайтеся, чим корисний бодібалет для фігури:

Нещодавно Анастасія Волочкова розлучилася зі своїм коханим, Олегом, стосунки з яким тримала в таємниці.

Раніше телеведуча Ксенія Собчак показала розтяжку як у Волочкової.

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