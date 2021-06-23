Анастасия Волочкова обнажилась после бани, но фаны не заценили: Тощая, голая и в шапке

Российская балерина наслаждается жаркими летними днями и проводит их с пользой. Артистка побывала в бане и холодной купели

45-летняя Анастасия Волочкова, поклонников которой ранее смутили ее худые ноги, опубликовала свое фото, на котором позирует обнаженной. Звезда прикрылась банным веником, надев на голову шапку на овчине и позировала на камеру. Однако некоторые поклонники балерины не оценили такой кадр. Многих разозлило, что артистка слишком часто публикует свои полуобнаженные фото.

На фотографии, которую Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram, она сидит во дворе своего дома рядом с мангалом и уличным диваном.

"Жаркие дни – прекрасное время для русской бани и холодной Купели. Наслаждаюсь под посаженной мною сиренью. Как она в моем исполнении с искусственными гроздьями? Но это был вынужденный ход. Я очень люблю цветы! Цветёт и пахнет", – написала Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова позировала обнаженной после бани Фото: instagram.com/volochkova_art

Но не всем пришлось по вкусу такое фото звезды.

"О, Боже! Опять голая!? Зачем, и так все видели, ничего нового"

"Боже ну сколько можно! Одно и то же. Или шпагат, или купель"

"Как всегда голая. Фантазии не хватает. А потом удивляется, почему меня люди обсуждают"

"Настя, зачем оголяться, уже наизусть выучили ваше тело"

Напомним, что Анастасия Волочкова решила стать балериной еще в возрасте пяти лет. Будучи на втором курсе Академии балета им. Вагановой, Анастасия начала танцевать на сцене Мариинского театра. Карьера юной балерины развивалась очень стремительно, и вскоре она стала солисткой.

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