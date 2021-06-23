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Г'ю Ґранта незнайомі діти в парку постійно обзивали "ублюдком"

Сьогодні, 17:09

Відомий британський актор відверто розповів про старт своєї кар'єри. В молодості Г'ю Ґрант піддавався глузуванням навіть від незнайомців. У новому інтерв'ю актор згадав один з інцидентів

Актора Г'ю Ґранта ображали в молодості
Актора Г'ю Ґранта ображали в молодості
Фото: Getty Images

60-річний Г'ю Ґрант, який знявся в серіалі з Ніколь Кідман, вважається одним з найпопулярніших британських акторів сучасності. Однак не всі знають, що початок його кар'єри був нелегким. Ґрант навіть піддавався глузуванням.

У 1980-х роках Г'ю тільки починав свій шлях до слави. Як повідомляє Mirror, Ґрант поділився неприємною історією, яка сталася з ним в молодості до того, як він став відомим і домігся успіху в кіноіндустрії.

"Я був дуже не впевнений в собі. Ніколи не хотів бути актором, але з якоїсь причини я опинився в театрі в Ноттінгемі. Тому я купив кілька книг, де були описані вправи для розвитку акторської майстерності", – сказав Г'ю.

Г'ю Грант
Г'ю Грант
Фото: Getty Images

За словами Ґранта, він часто репетирував і займався вправами в парку в Ноттінгемі.

"Я пам'ятаю, як один з хлопців сказав, що я "повинен повернутися назад до космосу, з вітерцем". І засміявся. І я продовжував репетирувати, поки не зрозумів, що місцеві діти в парку, побачивши мене, кажуть: "О, цей ублюдок робить це знову", – згадав Г'ю.

Володар "Золотого глобуса" також зізнався, що в певний період часу, щоб заощадити, він прикидався особистим агентом.

"Я вигадав чоловіка, Джеймса Хохілі. І це працювало досить добре протягом року або двох, і врятувало мій бюджет", – зізнався Ґрант.

Г'ю Ґрант знімався в таких фільмах як "Чотири весілля і одні похорони", "Ноттінг Гілл", "Щоденник Бріджит Джонс", "Реальна любов", "Бріджит Джонс: Грані розумного" і багатьох інших. Ґрант – володар премій "Золотий глобус", BAFTA, Кубка Вольпі і французької премії "Сезар".

Перегляд комедій з Г'ю Ґрантом можна відкласти на осінь, а поки дізнайтеся 10 крутих лайфхаків для цього літа і проведіть цей сезон яскраво і весело.

Раніше ми повідомляли, що глядачі бурхливо відреагували на фінал серіалу "Відіграти назад" з Ніколь Кідман та Г'ю Ґрантом.

Дивіться відео про те, як Періс Хілтон довгий час була жертвою булінгу:

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