Волочкова відпочиває: Собчак показала свою розтяжку, але фотограф зняв інший момент
Телеведуча поїхала до села, звідки поділилася новою порцією фотографій. Користуючись нагодою, вона вирішила блиснути своєю розтяжкою перед шанувальниками
Відома російська телеведуча Ксенія Собчак, яка затролила Ольгу Бузову в скандалі з Дмитром Губернієвим на Матч ТВ, вирушила на вихідні в село під Москвою. Як справжній трудоголік, телеведуча обожнює іноді відпочивати на природі. Під час своєї поїздки вона зробила пару смішних фото, на яких позувала як балерина. У підсумку шанувальники порівняли її з балериною Анастасією Волочковою. До речі, якщо і ви хочете як Собчак взяти максимум від цього літа, заглядайте в наш календар літніх лайфхаків.
У Instagram 39-річна ведуча опублікувала результат своєї фотосесії біля річки. Ксенія була в білих джинсах, напівпрозорій футболці з майкою, кепці та окулярах. Ведуча стала в вертикальний шпагат, повторивши позу Анастасії Волочкової. І хоча до знаменитої балерини Собчак ще далеко, але її розтяжка дійсно вражає.
"Коли тебе сфотографували до того, як ти "став у позу", – написала Ксенія Собчак.
Але підписники Собчак були раді поіронізувати разом з нею.
- "Волочкова відпочиває, Ксюха запалила"
- "Ось чому мені подобається Собчак, так це вмінням посміятися над собою, і не боятися виглядати незграбно. Молодець, відмінна самооцінка у неї"
- "Волочкова нервово курить збоку"
- "Усім зуміти б жити ось так – в позі Ксенії Собчак!"
- "Привіт Волочковій"
Дивіться в ролику, наскільки ефективний боді балет для фігури та здоров'я:
Раніше Ксенія Собчак висловилася про скандал Філіпа Кіркорова і Натели Крапівіної.
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