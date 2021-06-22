Волочкова відпочиває: Собчак показала свою розтяжку, але фотограф зняв інший момент

Телеведуча поїхала до села, звідки поділилася новою порцією фотографій. Користуючись нагодою, вона вирішила блиснути своєю розтяжкою перед шанувальниками

Ксенія Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Відома російська телеведуча Ксенія Собчак, яка затролила Ольгу Бузову в скандалі з Дмитром Губернієвим на Матч ТВ, вирушила на вихідні в село під Москвою. Як справжній трудоголік, телеведуча обожнює іноді відпочивати на природі. Під час своєї поїздки вона зробила пару смішних фото, на яких позувала як балерина. У підсумку шанувальники порівняли її з балериною Анастасією Волочковою. До речі, якщо і ви хочете як Собчак взяти максимум від цього літа, заглядайте в наш календар літніх лайфхаків.

У Instagram 39-річна ведуча опублікувала результат своєї фотосесії біля річки. Ксенія була в білих джинсах, напівпрозорій футболці з майкою, кепці та окулярах. Ведуча стала в вертикальний шпагат, повторивши позу Анастасії Волочкової. І хоча до знаменитої балерини Собчак ще далеко, але її розтяжка дійсно вражає.

"Коли тебе сфотографували до того, як ти "став у позу", – написала Ксенія Собчак.

Ксенію Собчак порівняли з Анастасією Волочковою Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Але підписники Собчак були раді поіронізувати разом з нею.

"Волочкова відпочиває, Ксюха запалила"

"Ось чому мені подобається Собчак, так це вмінням посміятися над собою, і не боятися виглядати незграбно. Молодець, відмінна самооцінка у неї"

"Волочкова нервово курить збоку"

"Усім зуміти б жити ось так – в позі Ксенії Собчак!"

"Привіт Волочковій"

Скрішот Instagram

Скрішот Instagram

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