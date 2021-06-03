Шанувальників Волочкової збентежили її довгі худі ноги: "Сховайте їх, будь ласка"

Володарка однієї з найпривабливіших фігур і фізичних даних в світі балету, Анастасія Волочкова нарвалася на критику шанувальників, коли опублікувала відкрите фото своїх ніг

Російська артистка балету Анастасія Волочкова, яка раніше зіткнулася з проблемою Олі Полякової, опублікувала нове фото, яке знову спровокувало її шанувальників на неоднозначну реакцію. Річ у тому, що ноги зірки були сфотографовані з такого ракурсу, що підписники визнали їх не фотогенічними. І якщо сама Анастасія їдкі коментарі проігнорувала, то її прихильники заступилися за неї та почалися суперечки.

На фото, опублікованому в Instagram-акаунті Анастасії Волочкової, вона позує в гамаку на своїй галявині. Біля балерини – кальян.

"Можу собі дозволити", – написала Анастасія.

Але увага шанувальників була сконцентрована на її довгих ногах, які балерина, на думку коментаторів, повинна була не так відкрито показувати.

Анастасія Волочкова показала довгі ноги Фото: instagram.com/volochkova_art

У коментарях написали:

"Настя, Ви звичайно мене вибачте, але такі ноги потрібно ховати, а не показувати".

"Як страшно, заховайте їх, будь ласка, як після Освенцима"

"Настя, досить їсти листя! Одні кістки та шкіра!"

45-річна Анастасія Волочкова дотримується власної авторської дієти, яка виключає м'ясо. Основу її раціону складають овочі, фрукти, чай, яйця, горіхи. Багато кому дієта Волочкової може здатися жорсткою, проте сама балерина вже звикла до такого способу життя. Більш того, недавно артистка балету спробувала пельмені вперше за останні кілька десятиліть і зазначила, що давно не їла такої смачної їжі.

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Раніше Анастасія Волочкова після розставання з тим самим Олегом заявила, що їй доводилося прощати багато чого. Зірка вперше відверто розповіла про їхні стосунки та назвала причину їхнього розставання.

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