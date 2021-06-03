Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Шанувальників Волочкової збентежили її довгі худі ноги: "Сховайте їх, будь ласка"

Сьогодні, 17:49

Володарка однієї з найпривабливіших фігур і фізичних даних в світі балету, Анастасія Волочкова нарвалася на критику шанувальників, коли опублікувала відкрите фото своїх ніг

Російська артистка балету Анастасія Волочкова, яка раніше зіткнулася з проблемою Олі Полякової, опублікувала нове фото, яке знову спровокувало її шанувальників на неоднозначну реакцію. Річ у тому, що ноги зірки були сфотографовані з такого ракурсу, що підписники визнали їх не фотогенічними. І якщо сама Анастасія їдкі коментарі проігнорувала, то її прихильники заступилися за неї та почалися суперечки.

На фото, опублікованому в Instagram-акаунті Анастасії Волочкової, вона позує в гамаку на своїй галявині. Біля балерини – кальян.

"Можу собі дозволити", – написала Анастасія.

Але увага шанувальників була сконцентрована на її довгих ногах, які балерина, на думку коментаторів, повинна була не так відкрито показувати.

Анастасія Волочкова показала довгі ноги
Анастасія Волочкова показала довгі ноги
Фото: instagram.com/volochkova_art

У коментарях написали:

  • "Настя, Ви звичайно мене вибачте, але такі ноги потрібно ховати, а не показувати".
  • "Як страшно, заховайте їх, будь ласка, як після Освенцима"
  • "Настя, досить їсти листя! Одні кістки та шкіра!"

45-річна Анастасія Волочкова дотримується власної авторської дієти, яка виключає м'ясо. Основу її раціону складають овочі, фрукти, чай, яйця, горіхи. Багато кому дієта Волочкової може здатися жорсткою, проте сама балерина вже звикла до такого способу життя. Більш того, недавно артистка балету спробувала пельмені вперше за останні кілька десятиліть і зазначила, що давно не їла такої смачної їжі.

Дивіться в сюжеті історію найкрасивішої пари балетної пари Європи – Олександра Стоянова та Катерини Кухар:

Раніше Анастасія Волочкова після розставання з тим самим Олегом заявила, що їй доводилося прощати багато чого. Зірка вперше відверто розповіла про їхні стосунки та назвала причину їхнього розставання.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як зробити класні фото в купальнику: вчимося на прикладі Лесі Никитюк Соковите фото Ані Лорак мотивує качати прес 20 хвилин Це медаль на моєму тілі: Анастасія Приходько пояснила, чому обвислі груди гарніші за "ідеальні"
балерина Анастасія Волочкова фигура звезд
Реклама

Новини партнерів

Рецепт нежных блинов на кефире
Рецепт нежных блинов на кефире
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день

Популярні статті

Сьогодні, 14:23Психо

Які імена приносять успіх – підказка батькам

Сьогодні, 13:40Events

Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

Сьогодні, 10:44Зірково

Впізнаєте Пугачову і Кіркорова на цьому знімку? З'явилося архівне фото пари на прогулянці в Києві

Вчора, 19:45Зірково

Чому онука Алли Пугачової в сім'ї порівнюють з принцом Гаррі – зізнання Крістіни Орбакайте

Вчора, 14:57Фаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

Вчора, 12:36Модно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Вчора, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 07:01Смачно

Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників

1 червняСмачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

1 червняЗірково

Дочка Пугачової розчулила Мережу своєю щирістю на новому відео: Яке диво

1 червняПсихо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

1 червняСмачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

1 червняФаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

1 червняЗірково

Андрій Данилко після чуток про важку хворобу прийшов до могили Віктюка у Львові

1 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

1 червняЗірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

Новини партнерів

Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Анастасия Лунина похвасталась новой татуировкой на бедре
Анастасия Лунина похвасталась новой татуировкой на бедре

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти