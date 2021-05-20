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Волочкова розійшлася з чоловіком, якого нещодавно показала публіці: Це був прекрасний роман

Сьогодні, 14:03

Анастасія зустрічалася з коханим протягом 10-ти місяців. Пара то розходилася, то мирилася. Балерина довгий час приховувала обличчя свого колишнього обранця

Анастасія Волочкова розійшлася з Олегом
Анастасія Волочкова розійшлася з Олегом
Фото: instagram.com/volochkova_art

Минуло менше тижня після того, як російська балерина Анастасія Волочкова показала світу свого коханого – Олега. Тепер зірка балету здивувала новиною про те, що вони з чоловіком розійшлися.

"Ми розійшлися...Але це був прекрасний роман, який тривав десять щасливих місяців. Я не загадувала, скільки триватимуть ці стосунки. Коли люди зустрічаються, треба радіти кожному моменту, проведеному разом", – розповіла Волочкова в інтерв'ю kp.ru.

Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова
Фото: instagram.com/volochkova_art

За словами Волочкової, протягом усіх 10-ти місяців вони з Олегом то розлучалися, то мирилися. Балерина стверджує, що її колишній обранець "дуже ревнивий і запальний". Як говорить Анастасія, Олег сприймав її скоріше "як кумира", оскільки давно стежив за її творчістю.

"Як мені здається, Олегу було зручно перебувати поруч із сильною, визнаною жінкою", – поділилася своїми думками Волочкова.

Слід зауважити, що численні фото з Олегом в Instagram дуже дратували шанувальників Анастасії.

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