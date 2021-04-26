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Анастасія Приходько назвала новонародженого сина незвичайним ім'ям

Сьогодні, 10:31

Відома українська співачка нарешті розкрила ім'я свого сина, а також розповіла, коли саме і з якою вагою він народився

Українська співачка Анастасія Приходько, яка цьогоріч у березні народила третю дитину, нарешті розкрила ім'я малюка, а також розповіла, коли і з якою вагою він народився. Як з'ясувалося, хлопчик з'явився на світ 25 березня. Його назвали Лукою.

Про це знаменитість написала в своєму Instagram.

"Привіт! Мене звуть Лука Олександрович. Народився я в День СБУ України, 25 березня, ввечері о 19:23 з вагою 3,8 кг і зростом 55 см. Їм я добре, з моменту народження набрав уже 1,2 кг і виріс на 5 см. Я дуже стараюся дати мамі поспати, але іноді о третій годині ночі хочу на ручки й нічого з цим вдіяти не можу", – зазначено у публікації Анастасії Приходько.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько – українська співачка і громадська діячка. Заслужена артистка України (2017). Взяла участь у шоу "Фабрика зірок-7", в якому посіла перше місце. Представляла Росію на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фіналі конкурсу зайняла 11-те місце. У жовтні 2018 року оголосила, що йде зі сцени, а 24 лютого 2021 року повідомила про повернення.

Зазначимо, в Анастасії Приходько вже є двоє дітей: у 2010 році вона народила дочку, а в 2015 році – сина. У вересні 2020 року Приходько повінчалася зі своїм чоловіком у церкві. Раніше Анастасія також розповіла, як приховувала свою вагітність.

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Джерело: Сьогодні
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