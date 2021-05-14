Приходько о секс-скандале Лорак с Меладзе: Благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру
Певица высказала свое мнение о скандале, который разразился вокруг супруга Веры Брежневой, Константина Меладзе. Приходько заявила, что ей не поступало таких предложений от мужчин
Певица Анастасия Приходько, которая назвала новорожденного сына необычным именем, призналась, что не получала интимных предложений от Константина Меладзе. Артистка сделала такое заявление на фоне скандала с продюсером – недавно Ани Лорак намекнула, что он предлагал ей интимные отношения в обмен на карьерное продвижение. По словам Приходько, она не вела себя так, чтобы кто-то мог предложить ей такое.
Анастасия Приходько прокомментировала скандал изданию Vesti. Певице не только не поступало такое предложение от Константина Меладзе, но и от других продюсеров тоже.
"От Константина мне не поступали предложения "на экран — через диван", поэтому меня и возмутило заявление одной из певиц, что якобы Костя предлагал это всем без исключения и "все были согласны"! Это зацепило в первую очередь мою честь. Я не знаю, какие отношения были у нее с ним. Но у меня с ним отношения были совсем другими", – сказала певица.
Раньше Анастасия была подопечной Меладзе. Но даже этот статус не спровоцировал подобный инцидент, о котором заговорили Ани Лорак и Оля Полякова. Более того, по словам Приходько, мужчины ее даже боятся.
"К тому же я не веду себя так, чтобы у кого-то даже мысль закрадывалась мне такое предложить! Мужчины меня боятся, поэтому таких предложений в жизни у меня не было!", – ответила певица.
Также артистка недоумевает, почему скандал разразился сейчас.
"Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру, состоялась как артист, а потом все это вываливаешь. Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности. Ну что ж, как говорят — "в шоу-бизнесе, как и на войне, все средства хороши", – сказала певица.
Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе с синяками под глазами почти не спит после рождения ребенка.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное