Приходько о секс-скандале Лорак с Меладзе: Благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру

Певица высказала свое мнение о скандале, который разразился вокруг супруга Веры Брежневой, Константина Меладзе. Приходько заявила, что ей не поступало таких предложений от мужчин

Константин Меладзе, Анастасия Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько, которая назвала новорожденного сына необычным именем, призналась, что не получала интимных предложений от Константина Меладзе. Артистка сделала такое заявление на фоне скандала с продюсером – недавно Ани Лорак намекнула, что он предлагал ей интимные отношения в обмен на карьерное продвижение. По словам Приходько, она не вела себя так, чтобы кто-то мог предложить ей такое.

Анастасия Приходько прокомментировала скандал изданию Vesti. Певице не только не поступало такое предложение от Константина Меладзе, но и от других продюсеров тоже.

"От Константина мне не поступали предложения "на экран — через диван", поэтому меня и возмутило заявление одной из певиц, что якобы Костя предлагал это всем без исключения и "все были согласны"! Это зацепило в первую очередь мою честь. Я не знаю, какие отношения были у нее с ним. Но у меня с ним отношения были совсем другими", – сказала певица.

Раньше Анастасия была подопечной Меладзе. Но даже этот статус не спровоцировал подобный инцидент, о котором заговорили Ани Лорак и Оля Полякова. Более того, по словам Приходько, мужчины ее даже боятся.

"К тому же я не веду себя так, чтобы у кого-то даже мысль закрадывалась мне такое предложить! Мужчины меня боятся, поэтому таких предложений в жизни у меня не было!", – ответила певица.

Также артистка недоумевает, почему скандал разразился сейчас.

"Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру, состоялась как артист, а потом все это вываливаешь. Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности. Ну что ж, как говорят — "в шоу-бизнесе, как и на войне, все средства хороши", – сказала певица.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе с синяками под глазами почти не спит после рождения ребенка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться