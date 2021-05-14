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Ані Лорак судитиме в новому російському шоу. Разом з нею – Меладзе і Кіркоров

Сьогодні, 15:06

Українська співачка, яка живе і працює в Росії, взяла участь в новому російському шоу. Гості програми будуть вгадувати, хто з гравців дійсно музично обдарована

Ані Лорак і Філіп Кіркоров
Ані Лорак і Філіп Кіркоров
Фото: instagram.com/anilorak, Скріншот з YouTube

Співачка Ані Лорак, яка збирається приїхати з Росії і дати концерт в Чернівцях, анонсувала нове російське шоу зі своєю участю. Артистка показала фото на тлі бренд-воллу з назвою шоу "Я вижу твой голос". Разом з нею в програмі візьмуть участь Філіп Кіркоров, Лариса Доліна, Валерій Меладзе, Сергій Лазарєв, Анна Сєдокова та інші зірки російської естради.

У своєму Instagram-акаунті Ані Лорак написала, що голос – найдосконаліший інструмент. Таким чином зірка заявила про свою участь в шоу, прем'єра якого відбудеться вже сьогодні, 14 травня.

Від очей шанувальників не приховалося спокусливе вбрання співачки. Вона показала підкачаний прес, одягнувши кроп-топ.

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

В анонсі шоу говориться, що професіонали індустрії викриватимуть несправжніх співаків на сцені. Завдання лжевокаліста – дійти до кінця і обдурити журі.

Раніше учасницю "Євробачення" від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady.

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