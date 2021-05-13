Елен Дедженерес закриває своє популярне шоу. Коротко про скандальну передісторію

Новий сезон шоу Еллен стане останнім. При цьому ведуча заперечує будь-який зв'язок між закриттям програми і скандалами

Бредлі Купер на шоу Елен Дедженерес Фото: YouTube, Скріншот з YouTube

Знаменита американська ведуча Елен Дедженерес, яка раніше назвала ансамбль Вірського російським, закриває своє популярне шоу після 19 сезонів. Наступний сезон стане останнім. Ці новини з'явилися на тлі скандалів, які вибухнули під час карантину минулого року.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, телеведуча планувала закрити свою програму ще у 2018 році. Тоді ж її вмовили продовжити шоу ще на три сезони. Тепер, за словами 63-річної Еллен, вона рухається далі та ставить перед собою нові виклики.

"Я творча людина, а творчій людині завжди потрібно ставити перед собою нові виклики... Яким би прекрасним і веселим не було це шоу, воно перестало бути викликом", – заявила Еллен.

Тепер ведуча планує займатися проєктами по захисту природи й тварин, а також зніматися в кіно. Але через що вибухнули скандали торік?

Еллен Дедженерес Фото: Скріншот з YouTube

Скандали навколо шоу Еллен Дедженерес

Токсична атмосфера на зйомках

Усе почалося в розпал пандемії у 2020 році. Тоді члени команди шоу Еллен висловилися проти самої ведучої. Вони описали атмосферу на знімальному майданчику як "токсичну" і навіть расистську. Видання Buzzfeed опублікувало скандальну заяву колишніх співробітників, які зізналися, що їх могли покарати за відпустку або навіть лікарняний. Після цього холдинг WarnerMedia почав розслідування після скарг.

Звинувачення в сексуальних домаганнях

Після цього кілька десятків колишніх співробітників шоу Еллен Дедженерес заявили про сексуальні домагання з боку продюсерів. Саме п'ятеро експрацівників звинуватили продюсера Еда Галвіна в тому, що він торкався до їхніх плечей, талії і шиї. Кілька інших колишніх співробітників повідомили, що продюсер приймав душ прямо в офісі, від чого вони відчували себе некомфортно. А 47 з працівників зробили сказали, що працювали в атмосфері страху.

Деякі звинувачення стосувалися іншого продюсера шоу – Джонатана Нормана, який, за словами одного з колишніх співробітників, хотів привернути його до орального сексу. Ексколеги цієї людини підтвердили її слова.

Вибачення Еллен

Після численних звинувачень Еллен Дедженерес написала лист з вибаченнями для співробітників. Ведуча повідомила, що шоу було задумано як те місце, в якому до кожного будуть ставитися з повагою.

"Очевидно, що щось змінилося, і я була розчарована, коли дізналася, що це не так. І за це я прошу вибачення. Кожен, хто знайомий зі мною, розуміє, що це протилежно всьому, у що я вірю, і надіям, які я покладала на наше шоу", – написала Еллен.

Падіння рейтингів

Новини миттєво розлетілися мережею і почався серйозний скандал. Рейтинги шоу різко впали, в той час, як з'явилися чутки, наче його і зовсім можуть закрити. У результаті роботу над шоу продовжили, але тепер, після 19 сезонів, його остаточно закривають.

Перша серія шоу Еллен Дедженеріс вийшла у 2003 році. З тої пори на шоу Еллен побували мало не всі світові знаменитості.

Раніше повідомлялося, як австралійська ведуча в прямому ефірі висміяла Меган Маркл.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися