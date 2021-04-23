Олексій Суханов розповів, що з його квартирою в Юрмалі, де він не був більше року

Ведучий категорично проти того, щоб здавати квартиру, адже він не хоче "зруйнувати свій світ", який він там створив

Відомо, що у ведучого телеканалу "Україна" є нерухомість в Латвії. Однак через карантин йому ніяк не вдається знову полетіти в цю країну. Олексій Суханов розповів, чому в період пандемії він не хоче здавати своє житло і хто доглядає за його нерухомістю.

Ведучий програми "Говорить Україна" ніколи не приховував, що у нього є майно в іншій країні. Підписники Олексія Суханова в Instagram не раз бачили фото з Юрмали. Він із задоволенням розповідав, як проводить час, з ким із цікавих людей встиг зустрітися і де їздить на велосипеді.

Ведучий Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Мені дуже подобається Латвія, куди я приїжджаю відпочивати і перезавантажуватися, – пояснив свій вибір ведущий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов, – для мене це дуже важливо".

До карантину він регулярно літав в цю країну. І причина не тільки в бажанні провести там відпустку. Справа в тому, що в його квартирі є квіти, за якими необхідно доглядати. Адже їм вистачає води всього на 1,5 місяці.

"На жаль, я був в Юрмалі більше року тому", – поділилася телезірка.

Ведучий Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Його підписники не раз запитували, як йдуть справи з його нерухомістю на сьогоднішній день.

"За квартирою зараз доглядає чудова людина, яка прийшла на допомогу і робить це із задоволенням, з відкритою душею і добрим серцем", – сказав Олексій Суханов.

Ведучий Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

І хоча квартиру можна було б здати на час карантину, ведучий телеканалу "Україна" категорично проти цієї ідеї.

"Про оренду квартири взагалі не може бути й мови, бо це той світ, який я створював. Тому дивно, якби там жили якісь сторонні люди і руйнували його, – пояснив Олексій Суханов. – Мені така ідея зовсім не подобається".

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