Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Олексій Суханов розповів, що з його квартирою в Юрмалі, де він не був більше року

Сьогодні, 14:19

Ведучий категорично проти того, щоб здавати квартиру, адже він не хоче "зруйнувати свій світ", який він там створив

Відомо, що у ведучого телеканалу "Україна" є нерухомість в Латвії. Однак через карантин йому ніяк не вдається знову полетіти в цю країну. Олексій Суханов розповів, чому в період пандемії він не хоче здавати своє житло і хто доглядає за його нерухомістю.

Ведучий програми "Говорить Україна" ніколи не приховував, що у нього є майно в іншій країні. Підписники Олексія Суханова в Instagram не раз бачили фото з Юрмали. Він із задоволенням розповідав, як проводить час, з ким із цікавих людей встиг зустрітися і де їздить на велосипеді.

Ведучий Олексій Суханов
Ведучий Олексій Суханов
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Мені дуже подобається Латвія, куди я приїжджаю відпочивати і перезавантажуватися, – пояснив свій вибір ведущий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов, – для мене це дуже важливо".

До карантину він регулярно літав в цю країну. І причина не тільки в бажанні провести там відпустку. Справа в тому, що в його квартирі є квіти, за якими необхідно доглядати. Адже їм вистачає води всього на 1,5 місяці.

"На жаль, я був в Юрмалі більше року тому", – поділилася телезірка.

Ведучий Олексій Суханов
Ведучий Олексій Суханов
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Його підписники не раз запитували, як йдуть справи з його нерухомістю на сьогоднішній день.

"За квартирою зараз доглядає чудова людина, яка прийшла на допомогу і робить це із задоволенням, з відкритою душею і добрим серцем", – сказав Олексій Суханов.

Ведучий Олексій Суханов
Ведучий Олексій Суханов
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

І хоча квартиру можна було б здати на час карантину, ведучий телеканалу "Україна" категорично проти цієї ідеї.

"Про оренду квартири взагалі не може бути й мови, бо це той світ, який я створював. Тому дивно, якби там жили якісь сторонні люди і руйнували його, – пояснив Олексій Суханов. – Мені така ідея зовсім не подобається".

Раніше Олексій Суханов відзначив 47-й день народження – дивіться відео:

Раніше ведущий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Радіобіолог розвінчала найпоширеніші міфи про тварин в Чорнобилі Ніч "Оскара" на телеканалі "Україна" буде коментувати Анатолій Анатоліч Телеканал Україна"влаштує для кіноманів ніч Оскара Жінка, яка кинулася на 11-річного сина з ножем, прийде на ток-шоу "Говорить Україна"
квартири Олексій Суханов телеканал Україна
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Кайли Дженнер засветила пышные формы в тесном мини-бикини
Кайли Дженнер засветила пышные формы в тесном мини-бикини

Популярні статті

Сьогодні, 12:21Зірково

Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

Сьогодні, 10:51Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

Вчора, 15:04Смачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

Вчора, 14:14Зірково

Наталія Сумська не спілкується з рідною сестрою: Все життя Олі ми бачимо в Facebook

Вчора, 11:15Зірково

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

Вчора, 10:09Зірково

Наталії Сумській – 65: п'ять яскравих фото з архіву актриси

Вчора, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

21 квітняСмачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

21 квітняЗірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

21 квітняЗірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

21 квітняЗірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

21 квітняEvents

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

21 квітняСмачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

21 квітняМодно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

21 квітняЗірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

20 квітняСмачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

Новини партнерів

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Пугачева показала свою настоящую внешность
Пугачева показала свою настоящую внешность
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти