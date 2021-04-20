Жінка, яка кинулася на 11-річного сина з ножем, прийде на ток-шоу "Говорить Україна"

Що скаже батько дітей і якого майбутнього хочуть матері її діти стане відомо в студії ток-шоу

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" у вівторок, 20 квітня, жінка, яка порізала власного сина розповість, що її змусило піти на цей крок. В той день між мамою та її 11-річним сином Олегом сталася сварка, і тоді жінка взяла ніж і поранила хлопчика. Дитині надали першу допомогу, а мати на два дні зникла з дому. Чому жертвою матері став саме молодший син? Де був батько, коли дружина здійснювала моторошну розправу, і при чому тут палиці і каміння, стане відомо в студії ток-шоу.

Про допомогу ток-шоу "Говорить Україна" попросила односельчанка сім'ї, де ледь не сталася трагедія. Жінка була вдома, коли почула за вікном дитячий плач. Пізніше прибігли внучка і чоловік, які, сказали терміново викликати швидку і поліцію, тому що їхня сусідка Алла порізала сина.

Ведучий ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я мало не померла від побаченого! Олег ридав і тримався за голову, по руках текла кров. Навіть часу не було розпитати у дитини, що сталося, він тільки сказав, що це мама на нього з ножем кинулася! Я забігла в будинок, щоб знайти медикаменти і обробити рану, взяла серветки з бинтом, почала йому прикладати. Рана була в районі скроні шириною приблизно 4 сантиметри. Згодом Олега забрали в лікарню", – каже сусідка на телеканалі "Україна".

У родині ще є старший син, який в той день теж був в будинку. За словами сусідів, жінка кинулася на дитину з ножем, бо Олег приміряв одяг старшого брата Артема, а їй це не сподобалося. Але є в селі і ті, хто встає на захист жінки.

"Не потрібно терпіти домашнє насильство, тому що від цього страждаєте не тільки ви, а ваші близькі і діти. Ви ніколи не знаєте, що стане останньою краплею і в який момент у вас здадуть нерви. Діти – найцінніше, що є. Потрібно виховувати їх в любові і повазі, подавати їм гідний приклад – тому що вони наше майбутнє", – переконаний ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов.

Що скаже батько дітей, чому хлопчиків вже вилучали з сім'ї, і якого майбутнього хочуть матері її діти стане відомо в студії ток-шоу.

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