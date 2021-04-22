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Ніч "Оскара" на телеканалі "Україна" буде коментувати Анатолій Анатоліч

Сьогодні, 15:52

Церемонія "Оскар" цього року відбудеться в новому форматі – з прямим включеннями з кінотеатру "Долбі" в Лос-Анджелесі

В ніч з 25 на 26 квітня о 01:30 телеканал "Україна" покаже ексклюзивну трансляцію 93-ї церемонії вручення найпрестижнішої премії миру "Оскар". У прямому ефірі коментувати грандіозну подію буде ведучий програми "Ранок з Україною" і нового тревел-шоу "Всюди люди" Анатолій Анатоліч, а перекладачем-синхроністом стане Сергій Саржевський.

Анатолій Анатоліч – завзятий мандрівник, який і сам не раз бував в Лос-Анджелесі, де традиційно проходить церемонія "Оскар". Правда, в цьому році вона відбудеться в новому форматі – захід пройде на Юніон-Стейшн в центрі Лос-Анджелеса, з прямим включеннями з кінотеатру "Долбі" і супутніх майданчиків по всьому світу.

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"Дуже пишаюся, що телеканал "Україна" в черговий раз транслює церемонію вручення премії "Оскар". І мені бути причетним до цього неймовірно почесно і цікаво, адже я є абсолютний кіноман і неодноразово був в кінотеатрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Звичайно, дуже цікаво подивитися, як буде виглядати премія в цьому році в умовах пандемії. Найімовірніше, номінанти будуть включатися зі своїх будинків, разом подивимося, в яких вони будуть нарядах. Ну і, звичайно, як завжди, дуже цікаво дізнатися, хто ж отримає головні статуетки за кращу роль, за кращий фільм, за кращу режисуру і саундтрек", – каже Анатолій Анатоліч.

Ніч
Ніч "Оскара" на телеканалі "Україна" буде коментувати Анатолій Анатоліч
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як повідомлялося раніше, ведучими ночі "Оскара" на телеканалі "Україна" будуть обличчя програми "Зірковий шлях" Альона Вінницька та зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук. Ексклюзивна трансляція почнеться о 01:30. Ведучі познайомлять глядачів зі стрічками-номінантами на "Оскар", а журналісти розкриють всі подробиці церемонії: розкажуть про нові правила кінопремії, нестандартної реалізації церемонії, підготовки до події, тренди і скандали, які супроводжували її.

Ведучі Володимир Остапчук та Альона Вінницька
Ведучі Володимир Остапчук та Альона Вінницька
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Цього року за головний "Оскар" в номінації "Кращий фільм" змагатимуться вісім кінострічок: "Батько","Іуда і Чорний Месія", "Манк", "Мінар", "Земля кочівників", "Перспективна дівчина", "Звук металу", "Суд над чиказької сімкою".

У категорії "Краща режисура" представлені Томас Вінтенберг ("Ще по одній"), Девід Фінчер ("Манк"), Хлоя Чжао ("Земля кочівників"), Емеральд Феннел ("Перспективна дівчина"), Лі Айзек Чун ("Мінар").

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За статуетку в категорії "Краща чоловіча роль" поборються актори Різ Ахмед ("Звук металу"), Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу"), Ентоні Хопкінс ("Батько"), Гері Олдман ("Манк"), Стівен Юн ("Мінар").

За першість у номінації "Краща жіноча роль" змагатимуться актриси Віола Девіс ("Ма Рейні: Мати блюзу"), Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей"), Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки"), Френсіс Макдорманд ("Земля кочівників"), Кері Малліган ("Перспективна дівчина").

Тим часом Українська кіноакадемія оголосила номінантів кінопремії Золота Дзиґа-2021.

Всі подробиці в спецтемі Оскар-2021

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Джерело: Сьогодні
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