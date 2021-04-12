Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою

Поява улюбленця мільйонів українців в палаті – величезний подарунок для головної медсестри

У Києві тривають зйомки серіалу "Люся Інтерн". І хоча всі події відбуваються в лікарні, в кожній сцені є місце гумору та імпровізації. Одним з пацієнтів став Олексій Суханов. У ліжку з ведучим телеканалу "Україна" була помічена відома актриса.

На сторінці ведучого телеканалу "Україна" в Instagram з'явилася фотографія, на якій Олексій Суханов лежить в ліжку з фатальною жінкою. Хто вона? Чому улюбленець мільйонів вибрав саме її? Що взагалі відбувається?!

Олексій Суханов в серіалі "Люся Інтерн" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" спільно з компанією "Теле Про" готують грандіозний сюрприз для глядачів, які скучили за комедією. Зйомки серіалу "Люся Інтерн" йдуть повним ходом. Актори в один голос говорять про те, що їм дістався дуже цікавий сценарій, в якому жарти не притягнуті за вуха. "Розсмішити глядача завжди складніше, ніж змусити його плакати", – так може сказати будь-який відомий актор, який хоч раз зіграв у комедії.

На майданчику в проекті телеканалу "Україна" зібралися професіонали, за плечима яких вже величезний досвід в кіно і на сцені. Тому легкість їхньої гри – це вміння не тягнути ковдру на себе, а дати партнеру можливість зробити сцену класною і цікавою.

Актриси серіалу "Люся Інтерн" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У павільйоні компанії "Теле Про" вже з'явилася ... своя лікарня. Адже саме тут проходять інтернатуру герої серіалу "Люся Інтерн". Одним з їхніх пацієнтів стала дуже відома людина.

"Скоро на каналі "Україна" вийде комедійний серіал "Люся Інтерн", – написав ведущий телеканалу "Україна" Олексій Суханов та заінтригував підписників: – В одній із серій неймовірні пригоди ведучого в лікарні. При чому тут весілля, примхи настирливої шанувальниці і апендицит, який втратив господаря?"

Поява улюбленця мільйонів українців в палаті – величезний подарунок для головної медсестри на прізвисько Рупор, яку грає актриса Віталіна Біблів.

"Рупор обожнює дивитися передачі Суханова, – розповіла актриса серіалу "Люся Інтерн" Віталіна Біблів. – Вона не пропускає ні одну з них і дивиться в повторі".

Актриса серіалу "Люся Інтерн" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Головна медсестра не може повірити своєму щастю. Її кумир знаходиться зовсім поруч. Так що там говорити – в одному ліжку! Як це сталося: насправді чи уві сні, глядачі скоро дізнаються. А поки головна героїня серіалу Люся Жук намагається вилікувати Олексія Суханова, в той час як Рупор всіляко дбає про свого улюбленого телеведучого.

Відео "перепалки" двох головних героїнь серіалу вже з'явилося на сторінці Олексія Суханова. І воно набирає лайки.

"Тепер я всім буду говорити, що спала з Сухановим", – жартома написала актриса Віталіна Біблів на сторінці ведучого.

"Люся інтерн" – це комедійний серіал, створений за форматом популярного ситкому "Друга спроба Керол", права на який належать ViacomCBS Global Distribution Group.

40-серійну картину на замовлення телеканалу "Україна" знімає компанія "Теле Про".

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