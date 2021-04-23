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Алексей Суханов рассказал, что с его квартирой в Юрмале, где он не был больше года

Сегодня, 14:19

Ведущий категорически против того, чтобы сдавать квартиру, ведь он не хочет "разрушить свой мир", который он там создал

Известно, что у ведущего телеканала "Украина" есть недвижимость в Латвии. Однако из-за карантина ему никак не удается снова полететь в эту страну. Алексей Суханов рассказал, почему в период пандемии он не хочет сдавать свое жилье и кто присматривает за его недвижимостью.

Ведущий программы "Говорить Україна" никогда не скрывал, что у него есть имущество в другой стране. Подписчики Алексея Суханова в Instagram не раз видели фото из Юрмалы. Он с удовольствием рассказывал, как проводит время, с кем из интересных людей успел встретиться и где ездит на велосипеде.

Ведущий Алексей Суханов
Ведущий Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мне очень нравится Латвия, куда я приезжаю отдыхать и перезагружаться, – объяснил свой выбор ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов, – для меня это очень важно".

До карантина он регулярно летал в эту страну. И причина не только в желании провести там отпуск. Дело в том, что в его квартире есть цветы, за которыми необходимо ухаживать. Ведь им хватает воды всего на 1,5 месяца.

"К сожалению, я был в Юрмале больше года назад", – поделилась телезвезда.

Ведущий Алексей Суханов
Ведущий Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Его подписчики не раз спрашивали, как обстоят дела с его недвижимостью на сегодняшний день.

"За квартирой сейчас ухаживает замечательный человек, который пришел на помощь и делает это с удовольствием, с открытой душой и добрым сердцем", – сказал Алексей Суханов.

Ведущий Алексей Суханов
Ведущий Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

И хотя квартиру можно было бы сдать на время карантина, ведущий телеканала "Украина" категорически против этой идеи.

"Об аренде квартиры вообще не может быть и речи, потому что это тот мир, который я создавал. Поэтому странно, если бы там жили какие-то посторонние люди и разрушали его, – пояснил Алексей Суханов. – Мне такая идея совсем не нравится".

Ранее Алексей Суханов отметил 47-й день рождения – смотрите видео:

Ранее ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой.

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квартиры Алексей Суханов телеканал Украина
Источник: Сегодня
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