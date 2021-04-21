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Телеканал "Україна" влаштує для кіноманів ніч "Оскара"

Сьогодні, 18:00

Телеведучі Володимир Остапчук та Альона Вінницька познайомлять глядачів зі стрічками-номінантами на "Оскар"

В рамках ексклюзивної прямої трансляції 93-й церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії світу "Оскар" в ніч з 25 на 26 квітня канал "Україна" проведе марафон. Його ведучі Володимир Остапчук та Альона Вінницька розкажуть глядачам всі найцікавіші подробиці кінопремії, яка в цьому році пройде в новому форматі.

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Пандемія COVID-19 в світі змінила все. Проте, телеглядачі зможуть стати свідками головної події у світовій кіноіндустрії. Ексклюзивна трансляція "Оскара" на телеканалі "Україна" розпочнеться о 01:30. Захід відбудеться на Юніон-Стейшн, що в центрі Лос-Анджелеса, а доповнять церемонію прямі включення з голлівудського кінотеатру "Долбі" в центрі Голлівуд & Хайленд, а також супутніх майданчиків по всьому світу.

Ведучий гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук та обличчя програми "Зірковий шлях" Альона Вінницька познайомлять глядачів зі стрічками-номінантами на "Оскар", а журналісти розкриють всі подробиці церемонії: розкажуть про нові правила кінопремії, нестандартну реалізацію церемонії, підготоку до події, тренди і скандали, які супроводжували її.

Ведучі Володимир Остапчук та Альона Вінницька
Ведучі Володимир Остапчук та Альона Вінницька
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Ми якось сміялися, що після того, як Остапчук провів Євробачення, залишилося тільки стати ведучим "Оскара". І ось ця "маленька" мрія здійснилася, і в прямому ефірі телеканалу "Україна" ми разом з телеглядачами всієї країни будемо дивитися і коментувати головну кінопремію світу і першими дізнаватися її лауреатів", – ділиться Володимир Остапчук.

При цьому телеведучий говорить, що у нього немає фаворитів: "Тому що якщо робити прогнози, то краще я скажу, яким буде завтра курс долара або коли закінчиться пандемія, ніж виберу кращий фільм року. При цьому я дуже чекаю дня, коли разом з глядачами станемо ближчими до магії створення великого кіно і віртуально будемо поруч з тими, хто буде отримувати заповітну статуетку "Оскар" в Лос-Анджелесі".

Також в студії ведучі зроблять огляд преси, покажуть найцікавіші публікації зірок в соцмережах і неймовірні наряди, які селебріті вибрали для церемонії.

Телеканал
Телеканал "Україна" влаштує для кіноманів ніч "Оскара"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Цього року за головний "Оскар" в номінації "Кращий фільм" змагатимуться вісім кінострічок: "Батько", "Іуда і Чорний Месія", "Манк", "Мінар", "Земля кочівників", "Перспективна дівчина", "Звук металу", "Суд над чиказькою сімкою".

У категорії "Краща режисура" представлені Томас Вінтенберг ("Ще по одній"), Девід Фінчер ("Манк"), Хлоя Чжао ("Земля кочівників"), Емеральд Феннел ("Перспективна дівчина"), Лі Айзек Чун ("Мінар").

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За статуетку в категорії "Краща чоловіча роль" поборються актори Різ Ахмед ("Звук металу"), Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу"), Ентоні Хопкінс ("Батько"), Гері Олдман ("Манк"), Стівен Юн ("Мінар").

За першість у номінації "Краща жіноча роль" змагатимуться актриси Віола Девіс ("Ма Рейні: Мати блюзу"), Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей"), Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки"), Френсіс Макдорманд ("Земля кочівників"), Кері Малліган ("Перспективна дівчина").

Тим часом Українська кіноакадемія оголосила номінантів кінопремії Золота Дзиґа-2021.

Всі подробиці в спецтемі Оскар-2021

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Джерело: Сьогодні
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