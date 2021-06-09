Потужні ритуали для молодика 10 червня

Стародавні люди вважали час молодика дуже сильним для виконання різних ритуалів. У цей період важливо записувати на папір ідеї про те, що ви хочете отримати

Ритуали на молодика Фото: Unsplash

Молодик – це, по суті, початок нового періоду в місячному календарі. Це перші два дні, коли нового Місяця не видно на небі. Стародавні люди вважали цей час дуже сильним для виконання різних обрядів і ритуалів, наприклад, для здійснення мрій або збільшення краси. Тим більше, що в період молодика 10 червня 2021 року відбудеться і сонячне затемнення. Детальніше про потужні ритуали для цього молодика читайте в нашій статті.

Ритуали та обряди на молодика

Молодик – це чудовий час, щоб будувати плани і за допомогою ритуалів закликати новизну в своє життя.

Ритуал місячної води

Просто наберіть в ємність чисту воду і поставте на ніч на підвіконня. Потім вона стане в нагоді для обрядів краси. Наприклад, вилийте цю воду в ванну і зануртеся у неї, уявляючи, як збільшується Місяць на небі, так і зростає ваша краса.

Ритуал журнал бажань

У красивому зошиті в період молодика можна записувати свої плани і бажання, потім через місяць прочитати, викреслити з вдячністю бажання, що збулися, або непотрібні. Також, як і воду, залиште зошит відкритим перед вікном у ніч молодика. А вранці сховайте зошит у затишне місце і подумайте про свої бажання.

Обряди молодика

Ритуал залучення грошей

Спробуйте використовувати одну з грошових технік в період молодика. Розслабтеся, закрийте очі і уявіть сонячне світло. Далі уявіть, що ви заходите у великий сад, де милуєтеся трояндами. Кожна з красивих троянд – це ваша фінансова можливість у реальному житті. Виберіть ту, яка вам потрібна. Після цієї позитивної візуалізації приступайте до виконання ваших матеріальних бажань в реальності.

Правила безпеки ритуалів на молодика

всі ритуали проводяться з чистими намірами;

нікому не кажіть про проведені ритуали;

не сумнівайтеся у своїх бажаннях.

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