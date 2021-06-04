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Кільцеве сонячне затемнення у 2021 році: коли буде і чим цікаве

Сьогодні, 14:48

Українці в 2021 році побачать сонячне затемнення, але не всі

Сонячне затемнення
Сонячне затемнення
Фото: Unsplash

У червні відбудеться цікаве в астрономічному сенсі явище – молодик, який цього разу співпаде з сонячним затемненням. Точну дату, час і особливості затемнення Сонця дізнайтеся в нашій статті.

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26 травня відбулося перше затемнення нинішнього року. Воно було місячним і відкривало коридор затемнень 2021 року. За два тижні воно закриється, тому що настане черга сонячного затемнення.

Сонячне затемнення: точна дата і час

Друге затемнення 2021 року відбудеться 10 червня в знаку зодіаку Близнята. Воно буде сонячним, кільцеподібним. Цикл Саросу: 147.

Смуга кільцеподібної фази затемнення почнеться приблизно о 12:55 за київським часом над Канадою і триватиме до 14:30, завершившись біля Якутії. Максимальної фази затемнення Сонця досягне о 13:41 за київським часом. Вона триватиме 3 хвилини 51 секунду.

Примітно, що сонячне затемнення завжди відбувається під час молодика, який цього разу відбудеться о 13 годині 53 хвилини за київським часом.

Що означає сонячне затемнення 10 червня

Сонячне затемнення – це астрономічне явище, при якому Місяць закриває собою Сонце від спостерігача на Землі.

Перше літнє сонячне затемнення буде кільцеподібним. Це означає, що Місяць перебуватиме на великій відстані від Землі, а тому візуально вын менший за диск Сонця в діаметрі і не зможе приховати його повністю.

Під час кільцевого сонячного затемнення навколо Місяця буде видно яскраве кільце незакритої частини сонячного диска.

Де можна спостерігати сонячне затемнення 10 червня

Затемнення Сонця буде видно не скрізь. Воно пройде над північною Канадою, Гренландією, Росією, частково його буде видно в більшій частині Азії і Європи, в тому числі в Україні, а також в частині Північної Америки. Примітно, що жителі північної частини України затемнення побачать, а ось жителі півдня – ні.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у червні 2021 року.

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