Молодик 10 липня: що не можна робити в цей день

Завтрашній молодик під знаком Рака додасть сентиментальності і чуттєвості у взаєминах, а ще добре загадувати бажання, спрямовані не тільки на себе.

Особливості дня молодика 10 липня / Фото: Unsplash

У суботу, 10 липня, відбудеться черговий літній молодик у 2021 році. Чим буде цікавий цей період, в чому криється небезпека, які особливості дня, що можна і не можна робити в цю фазу Місяця, щоб уникнути неприємностей, читайте в нашій статті.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Особливості молодика 10 липня

Рано вранці 10 липня, о 4:17 за київським часом, відбудеться молодик, яке пройде в період 1-го і 2-го місячного дня.

Супутник нашої планети в момент молодика розташовується між Землею і Сонцем практично на одній прямій з ними і його не видно на небі.

Астрологи вважають цей період дуже значущим, коли можна планувати своє життя на наступний цикл, який триває майже місяць до чергового молодика. А ще це вдалий час для накопичення сил на нові звершення і важливі справи.

Завтрашній молодик, що настає в знаку Рака, може серйозно вплинути на життя, поведінку і самопочуття людей. Рак здатний зробити людей більш чутливими і вразливими. З'явиться потреба зануритися у свій внутрішній світ, а особисті переживання стануть важливіші за події зовнішнього світу.

У дні Рака настрій набуває нестійкого характеру, в поведінці немає стабільності. Люди легко піддаються впливу внутрішніх несвідомих імпульсів, а тому здатні здійснювати неадекватні вчинки, жертвувати і ризикувати.

Що не можна робити під час молодика 10 липня

Місяць у Раку сильно впливає на чуттєву сферу, а тому не варто занадто болісно реагувати на слова, коментарі, зауваження.

Підвищена вразливість може призвести до спотворених рішень, про які згодом можна пошкодувати.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

У день молодика також краще утриматися від будь-яких починань. Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил. А от до реалізації задуманого можна приступати через кілька днів.

У період молодика не варто перебувати у зневірі, скандалити, бажати комусь зла, тому що весь вихідний від вас негатив може до вас же і повернутися.

Обряди і традиції, як поводитися під час молодика

У дні Рака сприятливо присвятити себе створенню затишку в домі.

У дні молодика оптимально проводити очищення організму, наприклад, добре пройде розвантажувальний день.

Під час молодика сприятливо позбавлятися шкідливих звичок – цей процес пройде легше, ніж у звичайні дні.

Дуже добре на молодика зануритися у творчість і самоосвіту, можна піти на курси, відвідати майстер-класи.

Бажання, загадані на молодика, найчастіше виконуються, головне – вірити в позитивний результат і власні сили.

На молодика добре змити з себе весь негатив: прийміть контрастний душ або побудьте якийсь час у проточній воді.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.