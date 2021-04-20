Як правильно загадувати бажання, щоб вони здійснювалися: три поради нумеролога

Загадувати бажання потрібно тоді, коли ви наповнені, енергійні і відчуваєте готовність діяти. А що ще важливо для того, щоб бажання здійснювалися?

Кожна людина хоч раз у житті загадувала бажання: поки задувала свічки на торті, на Новий рік або під зірку, що падає. Але, що робити з нашими повсякденними бажаннями і як перевести їх з розряду "хочу" в реальні цілі. Ми поговорили з нумерологом і психологом Євгенією Ковтун і з'ясували, як правильно загадувати бажання, щоб вони здійснювалися.

Нумеролог і психолог Євгенія Ковтун Фото: instagram.com/kem.numerology

Як підготуватися до загадування бажань

Загадувати бажання важливо в правильному стані і настрої:

Якщо ви наповнені, енергійні, відчуваєте умиротворення, подяку і готовність діяти на благо для себе та інших, то саме час зайнятися своїми планами і цілями. Якщо ви погано почуваєтеся, хворієте, відчуваєте невдоволення, не вистачає сил та енергії, у вас поганий настрій, то для початку необхідно це виправити. Найшвидший спосіб заповнити енергію і швидко відновити ресурс – це фізична активність. Просто йдіть гуляти, відпустіть думки і сконцентруйтеся на відчуттях у тілі.

А я точно цього хочу? Перевірте свої цілі на істинність

Щоб бажання здійснилося, важливо розуміти, що воно ваше, а не навіяне соціумом або просто придумане.

Перевірити свої цілі на істинність можна за допомогою вправи "5 навіщо". Тут все просто, копаємо в глибину і на кожну свою відповідь запитуємо себе "навіщо".

А для виявлення страхів або блоків спробуйте запитати себе "Навіщо у мене цього немає?" (не чому!). Вдумайтеся в свою відповідь і пошукайте вторинну вигоду. Після цього переформулюйте свою мету з урахуванням цих страхів.

Важливо на кожну свою мету написати 3 дії для її досягнення. Перше з них таке, яке ви зможете виконати протягом трьох днів. Обов'язково зробіть! Це дозволить активувати ваш намір. Решта дві дії можуть бути відстрочені в часі.

Як правильно загадувати бажання, щоб вони здійснювалися

1. Заповніть "Чек достатку"

Це практика, яка допомагає здійснити заповітне бажання. "Чек достатку" заповнюється на одну конкретну матеріальну мету, наприклад: квартира, машина, телефон, навчання.

"Чек достатку" допомагає здійснити заповітне бажання Фото: instagram.com/kem.numerology

Коли заповнювати: молодик.

Як правильно заповнювати: вписати всю необхідну інформацію до всіх граф шаблону, вказати номер чека, ПІБ повністю, а суми – цифрами і прописом.

При цьому зазначена сума має бути максимально точна і реалістична, уточнює нумеролог. Ви маєте її легко приймати, а якщо виникає думка "це не реально", вибираємо мету простішу і працюємо над розширенням дозволу.

Новий "Чек достатку" заповнюємо, коли перша мета реалізована або втратила свою актуальність. Немає необхідності щомісяця переписувати одне і те ж, просто приберіть чек подалі.

2. Складіть список цілей і бажань

Коли писати: На зростаючий місяць, дні зимового сонцестояння і весняного рівнодення.

Як правильно писати:

Формулюйте свої бажання конкретно і чітко, не використовуйте "не". Пишіть бажання в теперішньому часі. Можете використовувати фразу "Я насолоджуюся, тому що у мене є ..." або "Я щаслива, тому що у мене є ..." або просто пишіть так, ніби у вас це вже є. Детально опишіть, як виглядає ваша мета:

Якщо це річ матеріальна, то її конкретні властивості, тобто не просто "хочу будинок", а який саме, де, скільки кімнат, все до дрібниць.

Якщо мета грошова, то не "багато заробляю", а конкретні суми.

Якщо мета нематеріальна, то не "я не хворію", а "я здоровий" і розпишіть, що для вас означає "бути здоровим".

Слідкуйте за "кінцівкою" цілі. Наприклад, "хочу завагітніти" не означає народити. Слідкуйте за формулюваннями.

Уявіть, що ви вже досягли своєї мети. Як ви це зрозумієте? Напишіть конкретні ознаки, опишіть свої почуття та емоції.

3. Складіть карту бажань

Коли складати: Китайський новий рік, на зростаючий місяць, дні зимового сонцестояння і весняного рівнодення.

Як правильно її складати:

Підготуйте все необхідне: ватман (лист має бути достатнього розміру, щоб не дрібнити), клей, вирізки і фотографії, олівці і ручки, гарний настрій. Розкладіть все на столі, налаштуйтеся на творчість, побудьте у відчутті подяки. У центрі розмістіть своє фото (ви маєте бути схожі на себе і фото має вам подобатися). Розкреслите ватман на 8 секторів і далі рухайтеся по ньому за годинниковою стрілкою:

Правий верхній кут – відносини і любов.

Праворуч – творчість, хобі та діти.

У нижній правий сектор записуйте все, що пов'язане з подорожами.

Внизу сектор кар'єри, професії.

Лівий нижній кут – освіта і самореалізація.

Зліва – сім'я, здоров'я, затишок будинку.

Лівий верхній сектор – місце багатства, грошей і розкоші.

Верхній сектор – успіх, слава, визнання.

Створювати карту бажань потрібно спокійно, з любов'ю, з почуттям прийняття і подяки. У вас не має виникати почуття спротиву. По суті карта бажань – це той самий список, тільки більш наочний і дає можливість доповнити слова образами.

Пам'ятайте про стан і формулювання, перевіряйте цілі на істинність і не забувайте про реальні дії.

Як зробити карту бажань – дивіться відео:

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