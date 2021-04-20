Як правильно загадувати бажання, щоб вони здійснювалися: три поради нумеролога
Загадувати бажання потрібно тоді, коли ви наповнені, енергійні і відчуваєте готовність діяти. А що ще важливо для того, щоб бажання здійснювалися?
Кожна людина хоч раз у житті загадувала бажання: поки задувала свічки на торті, на Новий рік або під зірку, що падає. Але, що робити з нашими повсякденними бажаннями і як перевести їх з розряду "хочу" в реальні цілі. Ми поговорили з нумерологом і психологом Євгенією Ковтун і з'ясували, як правильно загадувати бажання, щоб вони здійснювалися.
Загадувати бажання важливо в правильному стані і настрої:
- Якщо ви наповнені, енергійні, відчуваєте умиротворення, подяку і готовність діяти на благо для себе та інших, то саме час зайнятися своїми планами і цілями.
- Якщо ви погано почуваєтеся, хворієте, відчуваєте невдоволення, не вистачає сил та енергії, у вас поганий настрій, то для початку необхідно це виправити.
- Найшвидший спосіб заповнити енергію і швидко відновити ресурс – це фізична активність. Просто йдіть гуляти, відпустіть думки і сконцентруйтеся на відчуттях у тілі.
Щоб бажання здійснилося, важливо розуміти, що воно ваше, а не навіяне соціумом або просто придумане.
Перевірити свої цілі на істинність можна за допомогою вправи "5 навіщо". Тут все просто, копаємо в глибину і на кожну свою відповідь запитуємо себе "навіщо".
А для виявлення страхів або блоків спробуйте запитати себе "Навіщо у мене цього немає?" (не чому!). Вдумайтеся в свою відповідь і пошукайте вторинну вигоду. Після цього переформулюйте свою мету з урахуванням цих страхів.
1. Заповніть "Чек достатку"
Це практика, яка допомагає здійснити заповітне бажання. "Чек достатку" заповнюється на одну конкретну матеріальну мету, наприклад: квартира, машина, телефон, навчання.
Коли заповнювати: молодик.
Як правильно заповнювати: вписати всю необхідну інформацію до всіх граф шаблону, вказати номер чека, ПІБ повністю, а суми – цифрами і прописом.
При цьому зазначена сума має бути максимально точна і реалістична, уточнює нумеролог. Ви маєте її легко приймати, а якщо виникає думка "це не реально", вибираємо мету простішу і працюємо над розширенням дозволу.
2. Складіть список цілей і бажань
Коли писати: На зростаючий місяць, дні зимового сонцестояння і весняного рівнодення.
Як правильно писати:
- Формулюйте свої бажання конкретно і чітко, не використовуйте "не".
- Пишіть бажання в теперішньому часі. Можете використовувати фразу "Я насолоджуюся, тому що у мене є ..." або "Я щаслива, тому що у мене є ..." або просто пишіть так, ніби у вас це вже є.
- Детально опишіть, як виглядає ваша мета:
- Якщо це річ матеріальна, то її конкретні властивості, тобто не просто "хочу будинок", а який саме, де, скільки кімнат, все до дрібниць.
- Якщо мета грошова, то не "багато заробляю", а конкретні суми.
- Якщо мета нематеріальна, то не "я не хворію", а "я здоровий" і розпишіть, що для вас означає "бути здоровим".
- Слідкуйте за "кінцівкою" цілі. Наприклад, "хочу завагітніти" не означає народити. Слідкуйте за формулюваннями.
- Уявіть, що ви вже досягли своєї мети. Як ви це зрозумієте? Напишіть конкретні ознаки, опишіть свої почуття та емоції.
3. Складіть карту бажань
Коли складати: Китайський новий рік, на зростаючий місяць, дні зимового сонцестояння і весняного рівнодення.
Як правильно її складати:
- Підготуйте все необхідне: ватман (лист має бути достатнього розміру, щоб не дрібнити), клей, вирізки і фотографії, олівці і ручки, гарний настрій.
- Розкладіть все на столі, налаштуйтеся на творчість, побудьте у відчутті подяки.
- У центрі розмістіть своє фото (ви маєте бути схожі на себе і фото має вам подобатися).
- Розкреслите ватман на 8 секторів і далі рухайтеся по ньому за годинниковою стрілкою:
- Правий верхній кут – відносини і любов.
- Праворуч – творчість, хобі та діти.
- У нижній правий сектор записуйте все, що пов'язане з подорожами.
- Внизу сектор кар'єри, професії.
- Лівий нижній кут – освіта і самореалізація.
- Зліва – сім'я, здоров'я, затишок будинку.
- Лівий верхній сектор – місце багатства, грошей і розкоші.
- Верхній сектор – успіх, слава, визнання.
Створювати карту бажань потрібно спокійно, з любов'ю, з почуттям прийняття і подяки. У вас не має виникати почуття спротиву. По суті карта бажань – це той самий список, тільки більш наочний і дає можливість доповнити слова образами.
Пам'ятайте про стан і формулювання, перевіряйте цілі на істинність і не забувайте про реальні дії.
Як зробити карту бажань – дивіться відео:
Раніше ми з'ясували, чим зайняти дітей на карантині без участі батьків.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше