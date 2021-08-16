Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 16 серпня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 16 серпня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 16 серпня.

Цифра дня – 20

– 20 Колір дня – помаранчевий, коричневий і шоколадний

– помаранчевий, коричневий і шоколадний Число удачі – 2

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У головних плюсах дня енергія, швидкість реакції і чарівність. При цьому мінуси дня несуть негативні руйнівні емоції і обман. В основі дня внутрішній спокій і прагнення до балансу.

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У питаннях краси і фітнесу корисно очищення лімфи. Вітаються масаж. У випадку охорони здоров'я вразлива печінка і кровоносна система.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, серйозні справи краще скасувати, а невеликі покупки для кухні та ванни порадують надовго.

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