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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 16 серпня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
16 серпня, 08:40
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 16 серпня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 16 серпня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 16 серпня.

  • Цифра дня – 20
  • Колір дня – помаранчевий, коричневий і шоколадний
  • Число удачі – 2
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У головних плюсах дня енергія, швидкість реакції і чарівність. При цьому мінуси дня несуть негативні руйнівні емоції і обман. В основі дня внутрішній спокій і прагнення до балансу.

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У питаннях краси і фітнесу корисно очищення лімфи. Вітаються масаж. У випадку охорони здоров'я вразлива печінка і кровоносна система.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, серйозні справи краще скасувати, а невеликі покупки для кухні та ванни порадують надовго.

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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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