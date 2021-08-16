Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 августа

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 16 августа / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 16 августа.

Цифра дня – 20

– 20 Цвет дня – оранжевый, каштановый и шоколадный

– оранжевый, каштановый и шоколадный Число удачи – 2

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В главных плюсах дня энергия, быстрота реакции и обаяние. При этом минусы дня несут негативные разрушительные эмоции и обман. В основе дня внутреннее спокойствие и стремление к балансу.

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В вопросах красоты и фитнеса полезно очищение лимфы. Приветствуются массаж. В отношении здоровья уязвима печень и кровеносная система.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, серьезные дела лучше отменить, а небольшие покупки для кухни и ванны порадуют надолго.

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