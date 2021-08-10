Омар, креветки або каракатиця – який морепродукт за гороскопом ваш

Полохливий омар, або морський рак, – це нерішучі Раки, креветки, яких люблять усі, – привітні та доброзичливі Терези, а каракатиця, яка змінює своє забарвлення, коли дуже нервується, – часто невпевнені в собі Близнюки

Які морепродукти підходять вам за гороскопом / Фото: pexels.com

Морепродукти – це коли хочеться свята. Ще: знайти те, що буде гідно змагатися за кількістю корисного з продуктами моря, складно. А ви коли-небудь замислювалися над тим, що Близнюки дуже схожі на каракатицю, а краб – це серйозний, але запальний Овен? Даремно. У цьому можна знайти дуже багато цікавого. Отже, 12 знаків зодіаку і їхніх 12 морепродуктів знайдете нижче. На десерт спробуйте мармелад, він, особливий, теж є у кожного з нас. Якщо ви збираєтеся на пікнік, то визначитись з приємними цінами на їжу допоможе цей матеріал.

Овен – краб

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Непохитні перед труднощами Овни – краб / Фото: pexels.com

Йти напролом, не думаючи про наслідки – Овни це роблять завжди. Ці люди непохитні, вони впевнені, що завжди все роблять правильно. Овни уважно спостерігають за всім навколо, це потрібно для повного аналізу ситуації, в якій опинилися. Перед досягненням своєї мети вони не встоять, як і краб, хоч і боком, але впевнено пересувається.

Телець – тигрові креветки

Тельці – тигрові креветки / Фото: pexels.com

Величезні і, як запевняють цінителі, неймовірно смачні. Тельці люблять, щоб усього було багато і це все коштувало недешево. Адже представники цього знаку впевнені: все, що у них є, вони заслужили. Заслужили своєю завзятістю, холодним розумом і мужньою працею.

Близнюки – каракатиця

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Каракатиця швидко реагує на небезпеку, як і Близнюки легко адаптуються до всього / Фото: instagram.com/azian__store/

Друге ім'я цього молюска – морський хамелеон. Каракатиця в секунду може змінити свій колір. Зрозуміло, що це все відбувається, коли її налякали. Близнюки – не з лякливих, але вміння підлаштовуватися під ситуацію і людей у них неймовірне. Для людей з подвійною особистістю – каракатиця.

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Рак – гребінці

Для трохи невпевнених у собі Раков – гребінці / Фото: pexels.com

Ці молюски не живуть самі по собі, вони до чогось прикріплюються. Так їм легше виживати. Ось і Раків ніяк не назвеш абсолютно впевненими в собі людьми, вони ховаються за сильнішими особистостями. Усе через те, що у Раків є якийсь страх перед усім новим. Але якщо дуже захочуть – Раки можуть все і навіть більше.

Лев – омар, або морський рак

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Упевнені в собі Леви – це омар в міцному панцирі / Фото: pexels.com

Тільки набагато більший за нам звичного річкового рака. З потужними клешнями. У омарів слабо розвинений зір, але ось з нюхом у них все в порядку. Леви на якомусь підсвідомому рівні відчувають, кому і яка потрібна порада і рекомендація. Адже розумніше і досвідченіше за Левів годі й шукати. У всякому разі, вони в цьому на 100% впевнені.

Діви – устриці

Вишукані Діви – устриці / Фото: Pixabay

Вишукана колись закуска, яка тепер стає масовою їжею. Діви прискіпливі до дрібниць, все їхнє життя – це прагнення порядку. За таких умов вони почуваються прекрасно. Разом з цим Діва примхлива і вимоглива. Як і устриці – хороші з лимоном і, мабуть, усе.

Терези – креветки

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Терези подобаються всім, як і креветки / Фото: Pixabay

Зрозумілі всім і всі вміють їх майстерно приготувати. І, напевно, знайти людину, яка була би байдужою до цих морепродуктів, складно. Терези теж подобаються всім, вони лояльні, терплячі та доброзичливі. Разом з цим представники цього знаку можуть різко втратити контроль над собою, безпричинно впадаючи в смуток.

Скорпіон – кальмар

Своїми "щупальцями" Скорпіони можуть дістати будь-що, як це роблять кальмари / Фото: Depositphotos

З цими людьми треба завжди бути напоготові – адже передбачити їхні дії практично неможливо. Справа в тому, що і самі Скорпіони не знають до кінця, як вони вчинять тієї чи іншої хвилини. Кальмари теж нерішучі, але з великими щупальцями. Своїми "щупальцями" Скорпіони теж можуть дістати будь-кого.

Стрілець – восьминіг

Для волелюбних Стрільців – восьминіг, який теж любить жити сам по собі / Фото: pexels.com

Який любить жити тихо, спокійно та сам по собі. Стрільці – люди вкрай волелюбні, вони готові кинутися в бій, якщо на їхню свободу хтось наважився зазіхнути. Але якщо ви стали для Стрільця другом, будьте впевнені – вам крупно пощастило, він навчить вас, як потрібно правильно любити життя.

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Козеріг – мідії

Козероги дуже схожі на мідії

Цілеспрямовані та стійкі практично до всього – Козероги – схожі на мідії. Адже витягти їх з їхній мушель вдається не кожному. Козероги, до речі, теж, у більшій своїй частині, люди неприступні. Але і тут є виключення: багато хто з них стають душею компанії, якщо, звісно, в цій компанії ним дуже захоплюються.

Водолій – морський їжак

Найнезвичайніший з морепродуктів – морський їжак – Водолії / Фото: instagram.com/svetlanadorfman/

Тому що екзотика, Водолії – це теж свого роду екзотика. Вони вважають себе посланниками, які прийшли в цей світ пояснити іншим, у чому сенс життя. Ті, хто куштував морського їжака, запевняють – цей смак забути неможливо. Втім, як і таких різнобічних і незбагненних Водоліїв.

Риби – рапани

Міцна мушля рапанів – неприступні для багатьох Риби / Фото: instagram.com/leo_vp2009/

Ймовірно, цей молюск має найщільнішу мушлю і чудовий на смак. До Риб теж підступитися не просто – вони неохоче йдуть на контакт, навіть якщо їм цей контакт необхідний. Вони довго-довго придивлятимуться і вивчатимуть. Ну а коли нарешті наберуться сміливості, то можуть познайомитися і ближче.

Як бонус – цікавий рецепт кальмара на грилі. Подробиці – у відео.

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