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Гороскоп на тиждень 8-14 серпня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 серпня, 06:40
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Астрологічний прогноз на 8-14 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Unsplash

На початок тижня матиме значний вплив молодик 8 серпня. Позитивні емоції вирують через край, люди товариські і щедрі на компліменти, а ще загадані бажання починають збуватися.

До кінця семиденного періоду емоції вляжуться, поступаючись місцем гармонії і розважливості. Вам буде легше знайти спільну мову з оточуючими, а також піти на примирення.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Гороскоп на тиждень 8-14 серпня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Овнів чекає гармонійна семиденка. Сприятливими будуть поїздки, зустрічі та дискусії. Не нехтуйте заходами безпеки, в тому числі – санітарними. У вирі робочого тижня не забувайте про свою сім'ю і коханих. У середу не піддавайтеся на провокації, щоб уникнути непотрібних сварок і образ з їхнього боку.

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Тельцям на майбутньому тижні потрібно буде вирішувати фінансові проблеми, від яких не вийде просто відвернутися. Ваші плани далеко не збігаються з дійсністю. У п'ятницю постарайтеся не занурюватися в спогади про минуле життя, інакше вам не уникнути поганого настрою і з'ясування стосунків.

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень у Близнят – відмінний час. Незважаючи на вашу повільність і неробство, фортуна буде на вашому боці, і справи стрімко підуть угору. Ось тільки у вівторок постарайтеся тримати емоції під контролем, щоб вами опанував мінорний настрій. Якісний відпочинок піде вам на користь.

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Гороскоп на тиждень 8-14 серпня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Раків наступного тижня супроводжуватиме удача. Так що постарайтеся максимально використати шанс, який надає вам доля. У четвер вам особливо стане в пригоді ваш розум і наполегливість, і ви зможете вирішити накопичені проблеми. А ось у вихідні важливо присвятити відпочинку, щоб набратися сил.

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Левам у першій половині семиденного періоду краще відмовитися від скрупульозної роботи – вона не принесе бажаного результату, а ви лише даремно згаєте свій час. Справи амурні також навряд чи вас порадують. Багато що вас дратуватиме, тому більшу частину часу краще провести на самоті і в самокопанніі.

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Приблизно до четверга працездатності та ініціативності Діви можна позаздрити. Але майте на увазі, що з такими темпами до вихідних ви будете почуватися, як вичавлений лимон. Краще збавте темпи, інакше ризикуєте підірвати своє здоров'я. Стосунки з коханою людиною порадують вас повним взаєморозумінням.

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Наскільки вдало все складеться наступного тижня, буде залежати виключно від вашого настрою, професіоналізму і розважливості. У понеділок можете не розраховувати на чиїсь поради – вам доведеться самостійно справлятися з поставленими вами завданнями. А ось розслабленість і лінь прибережіть до вихідних.

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Скорпіонам у вівторок не рекомендується ризикувати і починати нові справи і плани. Краще заглибитися в уже знайому вам роботу. Також водночас вам слід приділити більше уваги і часу близьким. Від вас буде потрібно вирішення сімейних питань, які іноді здаватимуться суперечливими.

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Стрільцям краще тримати себе в руках і не витрачати свою увагу на дрібниці. У п'ятницю віддайте перевагу тим справам, які не зажадають від вас великих енергетичних витрат. Проявіть обережність під час спілкування з незнайомими людьми. Наприкінці тижня в родині на порожньому місці можуть спалахнути розбіжності.

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Гороскоп на тиждень 8-14 серпня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Незважаючи на серйозну завантаженість на роботі, початок тижня обіцяє бути успішним. Головне – зберігайте спокій і залишайтеся розсудливими. Другу частину тижня вам краще провести з хорошим фізичним навантаженням на організм. В особистому житті очікуються приємні моменти у вигляді нового знайомства.

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Водоліям важливо уважно поставитися до своїх фінансів, інакше доведеться влазити в борги, а цього зовсім не хочеться робити. У четвер робочі питання вирішуватимуться на вашу користь. Присвятіть більше часу відпочинку і релаксації, інакше ваше самопочуття може дати збій.

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У Риб намічається дуже сприятливий тиждень. Буквально з самого старту питання бізнесу, кар'єри, фінансів і здоров'я вирішуються успішно. Також не виникне ніяких проблем в особистому житті. Але при цьому не забувайте приділяти увагу рідним і близьким, особливо в кінці тижня – вони потребують вашої підтримки та піклування.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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