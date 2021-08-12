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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 серпня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
12 серпня, 08:46
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 12 серпня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 12 серпня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 12 серпня.

  • Цифра дня – 16
  • Колір дня – фіолетовий
  • Число удачі – 7
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У головних плюсах дня підприємливість і незалежність. При цьому мінуси дня несуть порушені клятви і порожні ілюзії. В основі дня вірність своїм принципам і прагнення до рівноваги.

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У питаннях краси і фітнесу буде корисний догляд за волоссям, зміна стилю і образу. У випадку охорони здоров'я уразливі печінка і нирки.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, покупки в будинок і зміна інтер'єру будуть дуже доречними.

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А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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