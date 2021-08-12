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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 августа

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
12 августа, 08:46
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 12 августа
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 12 августа / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 12 августа.

  • Цифра дня – 16
  • Цвет дня – фиолетовый
  • Число удачи – 7
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В главных плюсах дня предприимчивость и независимость. При этом минусы дня несут нарушенные клятвы и пустые иллюзии. В основе дня верность своим принципам и стремление к равновесию.

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В вопросах красоты и фитнеса будет полезен уход за волосами, смена стиля и образа. В отношении здоровья уязвимы печень и почки.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, покупки в дом и смена интерьера будут очень уместны.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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