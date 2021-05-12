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Говорить Україна рятуватиме маму 12-річного футболіста

Сьогодні, 18:47

Через погане самопочуття жінка не може працювати і навіть самостійно вийти з дому. Що це за дивна хвороба?

Телеведучий Олексій Суханов
Телеведучий Олексій Суханов
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" в четвер, 13 травня, відкриється драматична історія 35-річної Юлії. У жінки відбуваються дивні напади, які заважають їй жити. Юлію, як ніби, зсередини б'є тенісний м'яч по всіх органах. Через погане самопочуття Юлія майже не виходить на вулицю і не може працювати. Як прокоментують її стан здоров'я близькі, і чому чоловік не реагує на її проблеми, стане відомо в студії ток-шоу.

До журналістів ток-шоу "Говорить Україна" звернувся 12-річний син Юлії. Хлопчик стурбований фізичним станом своєї мами.

"Моя мама вже майже два роки не виходить одна з дому, їй часто погано, вона лежить в ліжку і не встає. А з дому вона може вийти в дуже крайньому випадку і тільки за допомогою бабусі. Що з нею відбувається я не знаю! Але вона каже, що просто не може вийти самостійно на подвір'я! Мені за неї дуже страшно, і моєму братові і сестрам теж – всього нас у мами четверо, і я дуже маму люблю і хочу, щоб вона одужала. Я обожнюю грати в футбол разом зі шкільною командою. Я тренуюся вже два роки. У нас часто проводяться змагання. Батьки моїх друзів по команді завжди приходять до них на ігри, але моя мама – ніколи. Мені б хотілося, щоб вона хоч раз прийшла на гру! Це моя найбільша мрія", – каже 12-річний Сергій.

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Брат Юлії теж турбується про її здоров'я, і переконаний, що жінці терміново потрібна допомога.

"Сестра вирішила піти з сином в магазин за продуктами, а коли вийшла, раптово зупинилася. Вона відчула, як тенісний м'яч всередині неї почав підніматися зі спини і бити її зсередини в усі органи. Спочатку в живіт, потім в серце, здавив її шию! Юлія впала на коліна при дитині і почала відразу дзвонити чоловікові. Тоді вона сказала, що не може йти, – згадує брат Юлії, – сестра розповідала, що це почуття було схоже на те, що вона вмирає. Сказала, що навіть не дихала в цей момент!".

Напади Юлії почалися ще вісім років тому, проте вони були не дуже часті, і вона не так звертала на них увагу, але зараз вони почастішали. Рідні кажуть, що вона як бабуся, яка боїться залишити будинок. Раніше напади могли відбуватися раз на місяць, але зараз відбуваються постійно, якщо Юлія хоче покинути будинок самостійно. Жінка зверталася до лікарів, але, на жаль, все безрезультатно.

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Що відбувається з Юлею насправді? Як на її дивні напади могло вплинути телебачення і її покійна бабуся, і до якого висновку дійдуть лікарі, стане відомо вже в четвер в студії ток-шоу "Говорить Україна".

Раніше ведущий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою.

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Джерело: Сьогодні
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