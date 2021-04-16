Тисячі прохань про допомогу і ексклюзивні розслідування: ток-шоу "Говорить Україна" виповнилося 9 років

За минулий рік на гарячу лінію ток-шоу звернулося понад 3000 людей – набагато більше, ніж в минулі роки

Ток-шоу "Говорить Україна", яке виходить у будні з ведучим Олексієм Сухановим на телеканалі "Україна", святкує своє 9-річчя. Не дивлячись на пандемію та карантинні обмеження, з якими зіткнувся світ, програма стабільно продовжувала виходити в ефір і допомагати тим, хто опинився в складних життєвих обставинах.

Пандемія змінила життя кожної сім'ї у всьому світі. Про це свідчить і статистика програми "Говорити Україна". Тільки за минулий рік на гарячу лінію ток-шоу звернулося понад 3000 людей – набагато більше, ніж в минулі роки. Особливої актуальності набули теми, пов'язані з домашнім насильством, а також пошуками своїх біологічних родичів. У пошуках правди, не дивлячись на карантинні обмеження, журналісти подолали близько 120 000 км.

"В минулому році ми вперше знімали програму без глядачів. Але це не завадило нам продовжувати відчувати вашу підтримку. Ми боялися, що пандемія нас роз'єднає, але вона навпаки спонукала наших героїв шукати своїх родичів, зміцнювати зв'язки з родиною. І я хочу сказати величезне спасибі кожному нашому глядачеві за довіру, і запевнити вас, що навіть в найнепростіші часи ми будемо продовжувати шукати справедливість", – розповідає незмінний ведучий програми Олексій Суханов.

Ведучий ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Програма завжди намагається зробити можливе і неможливе, щоб допомогти герою. Тільки за минулий рік в ході розслідувань журналістами проекту була розкрита правда про жорстоке ставлення до пацієнтів психіатричних лікарень і вихованцям інтернату для людей з обмеженими можливостями. А після виходу програми "Ексклюзив Із Кагарлика: що сталося в ніч допиту?", де йшлося про згвалтування дівчини співробітниками правоохоронних органів, причетних до злочину звільнили із займаних ними посад, а справа набула ще більшого розголосу.

Завдяки програмі "Говорить Україна" зрушили з місця заплутані кримінальні справи, і врятовані багато невинних. Так, після виходу програми "Шок на Херсонщіні: хто катував Тетяну?", з підозрюваного Андрія зняли звинувачення в згвалтуванні односельчанки.

Розслідування журналістів у випуску "Сповідь школярка: Мене в ліжко – брата в будку?" позитивно вплинуло на майбутнє дітей, яких ґвалтував вітчим. Соціальні служби вилучили дітей з сім'ї, де над ними знущалися, і тепер вони проживають в інтернаті.

Через місяць після виходу програми "Шкільну красуня кохаю, тому на прів'язці її тримаю?", домашнього тирана зловили, і почали розслідування справи.

Шокуючий випуск "Трагедія у Дніпрі: чому наречений застрелив наречену?" посприяв тому, що Дмитра, якого звинувачують у вбивстві своєї нареченої, випустили з СІЗО, і тепер він під домашнім арештом, а справу перекваліфікували в ненавмисне вбивство.

Відразу після виходу програми "Камери знімали, як мене вбивали" головне управління поліції в Київській області відкрило кримінальну справу проти поліції в м.Славутич, де роками кримінальне угруповання тримало в страху все місто.

Ведучий ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Дев'ятий рік був складним для всього колективу без винятку: хворіли герої, хворіли співробітники, і все це множилося на загальну напругу. І тим не менше, саме в цьому році ми не тільки зберегли лідерство серед конкурентів і показували шалений приріст глядачів протягом програми, але і зробили великий заділ на майбутній рік. Програма буде змінюватися, всі деталі розкриємо трохи пізніше, скажу тільки, що незмінним, звичайно ж, залишиться улюблений українцями ведучий Олексій Суханов та історії, про які ми не можемо мовчати", – коментує креативний продюсер ток-шоу "Говорить Україна" Юлія Охрименко.

Робота команди проекту над цими та іншими не менш важливими темами проходила при дотриманні всіх карантинних норм та обмежень, а серед експертів в студії як завжди люди, здатні допомогти – ведучі лікарі, криміналісти і багато публічних особистостей.

Дивіться ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим на каналі "Україна" по буднях о 20:10!

Раніше ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися